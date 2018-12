Manovra | arriva il taglio del costo del lavoro

Manovra - addio Totocalcio-Totogol : arriva concorso unico - : Secondo quanto previsto da un emendamento del governo, saranno sostituiti da un gioco con maggiori possibilità di vincita. A promuoverlo e gestirlo la nuova società Sport e Salute: potrà anche ...

Manovra - arrivano la nuova ecotassa e incentivi sull’acquisto dell’auto per chi rottama : Cambia l'ecotassa e arrivano gli incentivi per chi acquista una nuova auto, ancora più alti per chi rottama il suo vecchio veicolo. Gli emendamenti alla legge di Bilancio presentati in commissione al Senato modificano l'ecotassa - che non si pagherà sulle utilitarie - e prevedono forti incentivi per chi acquista auto elettriche o ibride.Continua a leggere

Manovra - arriva la stretta sugli Ncc. La protesta assedia il Senato : Che vedono il calcio, con 3 pirati su 4 telespettatori, in testa alla graduatoria degli sport più colpiti, seguito da Formula Uno, MotoGP e tennis. Con un emendamento alla Manovra depositato in ...

Manovra - arriva la stretta sugli Ncc. La protesta assedia il Senato : Al grido di “Toninelli tassinaro” oltre 200 Ncc bloccano Corso Risorgimento a Roma. La protesta davanti al Senato è legata all’emendamento alla Manovra depositato in Commissione...

Manovra - sugli eventi sportivi in Pay tv arriva la stretta antipirateria. Rimodulati i diritti tv per il campionato di calcio : arriva la stretta anti-pirateria per gli eventi trasmessi dalle Pay tv, a cominciare da quelli sportivi. Che vedono il calcio, con 3 pirati su 4 telespettatori, in testa alla graduatoria degli sport più colpiti, seguito da Formula Uno, MotoGP e tennis. Con un emendamento alla Manovra depositato in commissione Bilancio dai relatori Paolo Tosato e Gianmauro Dell'olio, si introduce una ...

La Manovra non arriva - il Senato si svuota : All'ora di pranzo la buvette del Senato è insolitamente deserta. Sbuca il Senatore Dario Stefano, Partito democratico. "Che ci fa qui?". Allarga le braccia, sconsolato: "Eravamo convocati per la commissione Bilancio". La manovra, sempre la manovra. Che oggi doveva entrare nel vivo, ore e ore di voti sugli emendamenti, quelli decisivi. E invece di buon mattina la comunicazione: niente da fare, se ne parla domani.Così i pochi ...

Manovra - arrivano le coperture per il 2 - 04% ecco i dettagli della Manovra. Ora parola a Bruxelles : Manovra i 3 miliardi che mancavano, assicurano fonti di Palazzo Chigi sono state trovate, pronti per il 2,04% “In questo momento è fondamentale la trattativa che Conte e Tria stanno portando avanti con l’Unione Europea che ci consentirà anche di evitare la procedura di infrazione – ha detto Luigi Di Maiosul blog delle Stelle -. Insomma, sono le ore più importanti che stiamo vivendo dal 4 marzo a questa parte. E’ il ...

Vertice sulla Manovra : Salvini arriva a Palazzo Chigi : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini arriva a Palazzo Chigi per il Vertice sulla manovra con il premier Conte, il ministro Di Maio e il titolare all'Economia Tria.

Manovra - arriva la svolta : intesa con Ue sarebbe ad un passo grazie al deficit al 2% : Reddito di Cittadinanza e Quota 100 restano in Manovra, ma il governo si impegna a tenere il rapporto deficit/pil entro il 2%. È sulla base di un ragionamento di questo genere che, secondo quanto anticipa l'Adnkronos, l'Italia andrà a Bruxelles per rendere più "digeribile" alla Commissione Europea la strategia economica finalizzata, nel pensiero governativo, a dare un nuovo impulso ad un'economia stagnante. Potrebbe, dunque, essere arrivata alla ...

Manovra - arrivano saldo e stralcio cartelle - tagli a pensioni d'oro ed editoria : ... racconta per giustificare l 'assenza al vertice del ministro dell'Economia Tria . In realtà il titolare del Mef a Chigi è stato per circa tre ore, a colloquio con il premier Giuseppe Conte . Il ...

Manovra - arriva correzione su ecotassa per auto inquinanti | : Polemica sull'emendamento M5s che introduce imposte per chi acquista veicoli che inquinano e incentivi per quelli elettrici. Salvini: "No a nuove tasse". Di Maio: "Tavolo con produttori". Ma la ...

Manovra - Coldiretti : “Arrivano i voucher salvaboschi dopo la strage” : Nella Manovra finanziaria arrivano i voucher salvaboschi per sostenere la ripresa dei territori devastati dal maltempo e dare un riconoscimento culturale, sociale ed economico a chi vive e lavora a difesa del paesaggio e dell’ambiente, nell’interesse dell’intera collettività. Ad annunciarlo è la Coldiretti dopo che alla Camera in sede di approvazione della legge di bilancio è stato positivamente inserito un emendamento che prevede una serie di ...

Manovra - arriva in Aula la proposta di un’ecotassa sulle auto : La Commissione Bilancio della Camera, nella discussione del Ddl 2019, la Manovra economica al varo, ha approvato un emendamento che prevede l’introduzione di un sistema di “bonus-malus” sulle immatricolazioni di auto nuove in funzione delle emissioni di CO2 valido fino al 2021. Se avrà il via libera dall’Aula, prevede che già a partire dal 1° gennaio sulle auto di nuova immatricolazione si imponga un’imposta crescente che varia ...

Manovra : in attesa reddito-pensioni arriva onda lunga micromisure : Roma, 5 dic., askanews, - In attesa che il governo sveli le carte sulle modifiche pesanti, come il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni con quota 100, ma anche sul taglio delle pensioni ...