MANGIANO RISO CONTAMINATO A CERIMONIA | 11 MORTI India | possibile presenza di pesticida

MANGIANO RISO contaminato durante funzione religiosa : 11 morti in India : Dramma in un tempio Indù nella città di Mysore. Come riferiscono le autorità locali decine di persone hanno ingerito una partita di riso contaminato: il bilancio provvisorio parla di 11 morti e molte persone in fin di vita. Un testimone ha raccontato alla stampa locale che "il cibo emanava un cattivo odore"Continua a leggere