Manchester United | Mourinho esonerato Il club annuncia l' addio

Clamoroso a Manchester : Mourinho lascia lo United : Manchester - #Joseout chiedevano i tifosi sui social dopo il ko di Liverpool e lo United li ha accontentati. I ' Red Devils ' hanno infatti annunciato l'esonero del tecnico portoghese sui propri ...

Calcio - Josè Mourinho non è più l’allenatore del Manchester United! : La notizia era nell’aria, ma quando il sito ufficiale del Manchester United ha pubblicato la notizia, tutto il mondo del Calcio ha sentito il contraccolpo: Josè Mourinho non è più l’allenatore dei Red Devils. La news-bomba giunge con uno stringato comunicato che recita: “Il Manchester United annuncia che Josè Mourinho ha lasciato il club con effetto immediato. Vogliamo ringraziare l’allenatore per il lavoro svolto durante ...

Clamoroso Manchester United - esonerato Mourinho : Clamorose novità sul Manchester United, è stato esonerato l’allenatore Josè Mourinho, si conclude un’esperienza che può essere considerata negativa per l’ex Inter, risultati non all’altezza ma soprattutto un rapporto che non è stato mai idilliaco con i calciatori. “Il club ringrazia José per il suo lavoro durante l’esperienza al Manchester United e gli augura il meglio per il futuro. Verrà scelto un ...

Momenti Di Gioia : crisi Manchester United - Lukaku diventa un verbo! : ... e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo , legato al ...

Calciomercato Manchester United - l’obiettivo numero uno degli inglesi gioca in Serie A : Nel calderone pieno di problemi del Manchester United di quest’anno, uno di questi riguarda la tenuta difensiva della squadra di Mourinho. Così la società sta pensando a come migliorare il reparto a protezione di De Gea e una delle opzioni porta proprio alla Serie A. Si tratta di Kalidou Koulibaly, che rappresenta il vero obiettivo numero 1 in vista del prossimo mercato. Secondo quanto riferisce il SUN, Jose Mourinho avrebbe ...

Manchester United - alla domanda su Pogba Mourinho reagisce così in conferenza stampa. IL VIDEO : José Mourinho ha tenuto il francese campione del mondo in panchina in una partita decisiva come quella di Anfield, e nella conferenza stampa post match è arrivata la domanda inevitabile: "Pogba ...

'Napoli - il Manchester United prepara 100 milioni per Koulibaly' : LONDRA - Kalidou Koulibaly nel mirino di José Mourinho . Il difensore del Napoli è un obiettivo del Manchester United e, secondo il The Sun, è pronto a presentare un'offerta di 90 milioni di sterline, ...

Manchester United - la stoccata di Keane la sua ex squadra : Nel big match dell’ultimo turno di Premier League, il Manchester United ha subito una sonora sconfitta ad “Anfield” contro il Liverpool, adesso distante ben 19 punti. L’ex Red Devils Roy Keane, come riportato dal Daily Mail, non ha potuto fare a meno di criticare la sua vecchia squadra, lontana dai tempi in cui con Alex Ferguson vinceva in Inghilterra e in Europa: “Credo fermamente che alcuni dei giocatori dello ...