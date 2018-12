Mamma ' leonessa' sudafricana accoltella gli stupratori della figlia | due condannati

Blastingnews

(Di martedì 18 dicembre 2018) Unadi 57 anni, originaria del Sudafrica, ha pugnalato tre. La donna, che ha assistito allo stupro, non ci ha pensato due volte e si è scagliata con un coltello contro gli aggressori: uno di loro è morto, gli altri due feriti sono poi stati arrestati.57enne ha ucciso per difendere laLa storia è incredibile, la madre 57enne mentre stava preparando la cena è stata avvertita da un amico di famiglia che ladi 27 anni era stata presa con la forza da tre uomini e trascinata dentro un edificio abbandonato. La signora, appena saputotremenda notizia ha chiamato subito la polizia locale ma, non ricevendo risposta, ha preso un coltello da cucina (con il quale stava affettando le verdure) e si è messa a correre per circa tre chilometri in direzione di quell'edificio. Raggiunto il luogo dove laera stata portata si è ...