Maltempo | verso la fine emergenza del black out a San Severino

Meteo : tutto pronto per la neve in pianura! Anche rischio gelicidio. Forte Maltempo verso al centro-sud : Come annunciato nei giorni scorsi, una nuova intensa perturbazione atlantica raggiungerà a breve la nostra penisola dove porterà non solo piogge e freddo, ma Anche nevicate fino a quote...

Maltempo Calabria - Rfi : “Circolazione ferroviaria verso la normalità” : Sta tornando gradualmente alla normalità la circolazione ferroviaria in Calabria, dopo l’ondata di Maltempo che da questa notte sta interessando le zone tirrenica e jonica della regione. Alle 17.25, dopo il nulla osta dei Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le aree adiacenti ai binari, e’ ripresa la circolazione sulla linea Jonica fra Sibari e Crotone, sospesa dalle 5 nei pressi della localita’ di Thurio, per ...

Maltempo : prosegue la raccolta fondi attraverso il numero solidale : Ammonta a 687.432,00 euro la somma raccolta finora attraverso il numero solidale 45500 in favore delle comunità colpite dall’emergenza Maltempo che dalla fine di ottobre ha interessato gran parte dell’Italia da nord a sud. I fondi raccolti saranno trasferiti dagli operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della Protezione Civile e saranno ripartiti tra le regioni proporzionalmente ai danni subiti. Le somme saranno impiegate ...

Maltempo Sicilia - Ferrovie : “Verso la riattivazione della circolazione in tutta l’Isola” : Si completa, nel fine settimana, la riattivazione delle linee ferroviarie Siciliane ancora interrotte per le conseguenze dell’eccezionale ondata di Maltempo che ha interessato la Sicilia la scorsa settimana. Dopo il completamento dei lavori di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) fra Caltanissetta Xirbi e Fiumetorto, domani mattina riprendera’ la ...

Maltempo - Matteo Salvini e il selfie verso Belluno. L'Italia devastata - il Pd pensa a insultarlo. Lui li gela : L'Italia piange i morti e le devastazioni del Maltempo , ma Pd e sinistra pensano solo a Matteo Salvini . Per denigrarlo, ovviamente. Il vicepremier e ministro degli Interni ha visitato con la ...

Maltempo Caserta : “La circolazione ferroviaria torna verso la normalità” : Sta tornando gradualmente alla normalità e riprenderà completamente domani, lunedì 5 novembre, la circolazione ferroviaria nel nodo di Caserta. Lunedì 29 ottobre un fulmine aveva causato un incendio in un locale tecnico della stazione di Caserta distruggendo i cavi di alimentazione elettrica dei sistemi per la gestione della circolazione treni. Le squadre tecniche di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS), circa cento persone, hanno lavorato ...

Maltempo : verso la riapertura totale della ferrovia Trento-Malè : Da lunedi’ 5 novembre i treni circoleranno regolarmente tra Trento e Mezzolombardo e tra Cles e Mezzana, mentre saranno sostituiti con autobus nella tratta Mezzolombardo – Cles, in attesa della ripresa totale del servizio. Lo comunica la Provincia. Trentino trasporti invita i passeggeri a prendere visione dei comunicati disponibili presso stazioni, fermate e sul sito www.ttesercizio.it. La presidente di Trentino trasporti, Monica ...

Maltempo - Castelli : verso stop tasse : 12.58 "Alcune aree del Paese, in particolare in Liguria e Veneto, a causa del Maltempo stanno vivendo ore drammatiche" e "la sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura prioritaria che deve essere accompagnagnata da un sostegno finanziario per rimettere in piedi la rete dei servizi e delle infrastrutture". Lo annuncia su Fb il viceministro all' Economia, Laura Castelli, ...

Maltempo - il lago di Como verso l’esondazione nella notte : Il lago torna a lambire la citta’ di Como dopo le ultime, forti piogge, nei giorni scorsi, che hanno fatto impennare il livello del Lario, passato nel giro di poche ore dai minimi stagionali per la siccita’ al rischio di una nuova esondazione. In serata il livello era di 98 centimetri sopra lo zero idrometrico: l’esondazione in piazza Cavour a Como si registra sopra i 110 centimetri, ma gia’ nel pomeriggio, una delle ...

Maltempo : Piave verso esondazione : ANSA, - TREVISO, 30 OTT - Il fiume Piave ha raggiunto il livello di guardia ed è a rischio di esondazione nel trevigiano, tra i comuni di San Biagio di Callalta e Ponte di Piave, tanto che gli ...