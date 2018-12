Maltempo | Mangialavori presenta un emendamento | “Per la Calabria 30 milioni”

meteoweb.eu

(Di martedì 18 dicembre 2018) Il senatore di Forza Italia Giuseppehato unalla Manovra economica che, per il 2019, prevede uno stanziamento di 30 milioni di euro a favore dellae delle province colpite dalle eccezionali ondate didegli ultimi mesi.«Hoto questo– spiega il parlamentare – affinché lo Stato possa far fronte ai danni causati dalnelle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio. Al finanziamento, inteso come contributo statale, si provvederà mediante la corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica».«Mi auguro – conclude– che il governo e la maggioranza parlamentare vogliano contribuire all’approvazione di un provvedimento di fondamentale importanza per tutti quei territori calabresi messi in ginocchio dalle calamità naturali ...