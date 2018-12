Macchine Mortali | Recensione del Film

Macchine Mortali col motore in panne : Sventurato è il mondo che ha bisogno del genere Young Adult. E non ce l'abbiamo con la letteratura, il cinema, il racconto per ragazzi, eterno filone inesauribile per lettori e scrittori, ma con ...

Film in uscita al cinema - da Macchine Mortali a Il Testimone Invisibile : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : Macchine Mortali di Christian Rivers. Con Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan. Nuova Zelanda/Usa 2018. Durata: 128’. Voto 4/5 (DT) In un futuro post-apocalittico (anno 3118?) dopo la guerra atomica dei “sei minuti”, gli umani sopravvivono su città/Macchine in movimento, e l’immensa Londra muove verso Est alla conquista di Shan Guo. Nella cupola di St.Paul lo scienziato Valentine sta costruendo un’arma ad energia ...

Macchine Mortali tra Brexit e Trump : Alla base ci sono concetti surreali come megalopoli predatrici in movimento e piccole città mobili , tutte chiamate 'trazioniste', , in un mondo, tra conquiste e deportazioni, sempre più spogliato di ...

Macchine Mortali vuole essere Star Wars in versione steampunk : Se dentro la grande città di Londra di Macchine mortali vi sembra di vedere qualcosa di noto, se in quei viali puliti ed ordinati da primo Novecento su cui troneggiano tubi e tecnologia meccanica, se su quelle cupole che richiamano più l’America che l’Inghilterra dentro le quali ci sono statue giganti da regime vi sembra di scorgere qualcosa di familiare, è perché buona parte del design di questo film (incluse le divise militari) richiama, e ...