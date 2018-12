Ma i vegani durante le feste cosa mangiano?

vanityfair

: Durante le feste natalizie inizia la tua #giornata con degli ottimi #biscotti #integrali #vegani, ricetta su… - Con_Te_inCucina : Durante le feste natalizie inizia la tua #giornata con degli ottimi #biscotti #integrali #vegani, ricetta su… - wisesocietyit : #Moringa superstar! Si possono mangiare corteccia, baccelli, foglie, noci, semi, tuberi, radici e pure i fiori. Dei… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Spuma di Ceci Neri della Murgia CarsicaFichi secchi sfumati alla birraCREMA DI POMODORO INVERNALE E CIME DI RAPAFusilloni alla verza Cavolo romano, pompelmo e mandorleCreme brûlé vaniglia e cioccolatoPer un dolce già prontoI viniNella mente di molti italiani, Natale fa rima con maialino al forno e Capodanno è sinonimo di zampone. Retaggio di un passato in cui l’abbondanza – e lo spreco – non erano all’ordine del giorno. In vista dei giorni di festa si comprava un porcellino da mettere all’ingrasso. E sulla tavola delle, facevano così capolino alimenti più costosi e di conseguenza consumati meno frequentemente. Non sorprende quindi che carne e pesce siano diventati un must dei cenoni di fine anno. Ma i costumi alimentari si evolvono e anche a Natale si potrebbe prendere in considerazione un menù a base di alimenti che non provengono dal mondo animale.Oggi bene o male tutti sanno ...