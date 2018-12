huffingtonpost

: RT @arialuce1: «Questa fabbrica si è elevata, nell’idea dell’architetto, in rispetto della bellezza dei luoghi affinché la bellezza fosse d… - ValerioLivia : RT @arialuce1: «Questa fabbrica si è elevata, nell’idea dell’architetto, in rispetto della bellezza dei luoghi affinché la bellezza fosse d… - healthware_ita : RT @luipavia: I luoghi e i protagonisti del futuro della Salute. Stasera a @reportrai3 c'é anche @RobertoAscione CEO di @healthware_intl ch… - HuffPostItalia : Luoghi della contemporaneità o contemporaneità dei luoghi? Schifano a Villa Giulia -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Non è vero che in Italia non si affrontano tematiche legate all'arte Contemporanea. Certamente si può affermare che rispetto ad altre parti del mondo la produzione artistica nota ai più è quella legata al Rinascimento e al periodo Barocco, senza disturbare le testimonianze archeologiche presenti diffusamente in tutto il territorio nazionale.Eppure vi è un mondo parallelo che rende la produzione artistica contemporanea nostrana altrettanto importante e imponente. Recentemente la Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane, ha messo on line un progetto "Idel Contemporaneo" per la mappatura e la promozionerete deidell'arte contemporanea in Italia.Si legge nel sito che "il progetto ha portato alla creazione di questa piattaforma on line, utile per orientarsi nella conoscenza del panorama artistico del ...