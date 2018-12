Lombardia | da Regione altri 10 mln euro per alternanza scuola-lavoro

Regione Lombardia - Sanità - nomine di ospedali e Ats - cambia la mappa del potere : Lega pigliatutto : T erremoto ai vertici della Sanità: su 40 direttori generali ne cambiano 30, di cui 6 new entry , un ritorno eccellente e 23 manager che ruotano. Il governatore di Regione Lombardia, il leghista ...

La Lombardia sarebbe la terza regione per numero di redditi di cittadinanza? : Ma possiamo vedere come stanno le cose in base ai presupposti, per dir così, teorici del provvedimento, da molto tempo al centro dell'offerta politica del M5s. Chi ne dovrebbe beneficiare? Secondo ...

Lombardia : in Consiglio Regione approvato regolamento su polizia locale : Milano, 17 dic. (AdnKronos) - E' stata approvata a maggioranza dalla commissione consiliare Affari istituzionali del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta da Alessandra Cappellari (Lega), la proposta di nuovo regolamento regionale sulla polizia locale. A favore hanno votato Lega e Forza It

Turismo : da regione Lombardia 2 mln per promuovere settore : Milano, 16 dic. (AdnKronos) - regione Lombardia ha approvato uno stanziamento di 2 milioni di euro per il 'Programma di Promozione Turistica anno 2019'. "Il nostro obiettivo -ha spiegato l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, che ha proposto la delibera- è far

Lavoro : da Regione Lombardia 102 mln per formare disoccupati (2) : (AdnKronos) - È stata anche confermata la consolidata modalità dei panieri personalizzati di servizi, a seconda di quanto le persone siano distanti dal mercato del Lavoro. Le fasce di aiuto del nuovo sistema di profilazione sono quattro e prevedono un intervento concentrato sulle persone con maggior

Lavoro : da Regione Lombardia 102 mln per formare disoccupati : Milano, 16 dic. (AdnKronos) - Con uno stanziamento di 102 milioni di euro la giunta regionale della Lombardia ha deliberato l'avvio della terza fase della 'Dote Unica Lavoro', la misura regionale che accompagna le persone nella ricerca attiva di un Lavoro, con servizi personalizzati e proporzionati

Lombardia : Regione - 7 - 1 mln per rinnovare flotta navigazione Lago d'Iseo : Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Uno stanziamento di 7,1 milioni di euro per rinnovare e ammodernare la flotta di navigazione in servizio sul Lago d’Iseo. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale della Lombardia su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibi

Lombardia : Milano - commissione Cultura Regione visita ex Manifattura Tabacchi : Milano, 12 dic. (AdnKronos) - visita della commissione Cultura, ricerca e innovazione del Consiglio regionale della Lombardia all’ex Manifattura Tabacchi di viale Fulvio Testi a Milano ora sede del Centro Sperimentale di Cinematografia, del Museo Interattivo del Cinema e della Civica Scuola di Cinem

Regione Lombardia - chiuso l'eliporto - cade l'ultimo simbolo dell'era Formigoni : Addio all'eliporto che aveva fortemente voluto Lui, sul tetto del palazzo che aveva voluto altrettanto fortemente sempre Lui. Con la definitiva cancellazione della piattaforma di atterraggio per ...

Regione Lombardia stanzia 1 - 6 milioni per le associazioni sportive : Un fondo di 1 milione e 600 mila euro per sostenere comitati, delegazioni regionali, associazioni e Società sportive dilettantistiche senza

Migranti : alunni stranieri tornano ad aumentare - Lombardia prima regione : Milano, 4 dic. (AdnKronos) - Dopo la crescita zero del 2015, nell’anno 2016/17 gli alunni stranieri sono tornati ad aumentare e hanno raggiunto il numero di 826mila, circa 11mila in più rispetto all'anno scolastico precedente, pari al 9,4% del totale della popolazione scolastica. È continuato, invec

Lombardia : Pizzul - Regione cancella legge su accoglienza migranti : Milano, 3 dic. (AdnKronos) - “Il salvinismo passa sui territori come un rullo compressore". Così il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul commenta l'abrogazione, prevista nel collegato al bilancio 2019 - 2021, della legge regionale del 1988 dal titolo 'Interventi a tutela degli immigrati extraco

Infrastrutture : accordo Regione Lombardia-Polimi per monitoraggio : Milano, 1 dic. (AdnKronos) - Un accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia e il Politecnico di Milano per la definizione di criteri e linee guida per la manutenzione e la gestione delle Infrastrutture viarie, con particolare riferimento a ponti e viadotti. Lo prevede una delibera approvata d

Infrastrutture : accordo Regione Lombardia-Polimi per monitoraggio (2) : (AdnKronos) - Il rettore dell'ateneo milanese, Ferruccio Resta, ha spiegato che il Politecnico di Milano "condivide la priorità individuate da Regione Lombardia in tema di manutenzione e gestione delle Infrastrutture viarie, aspetto fondamentale per la sicurezza del territorio, della popolazione e d