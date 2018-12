Lo sfogo della mamma | Mio figlio picchiato a scuola per aver difeso l' amico

Simeone - gol ed esultanza polemica che zittisce i tifosi della Fiorentina : dopo lo sfogo arrivano le scuese del Cholito : dopo aver segnato il gol decisivo per il successo sull’Empoli, Simeone ha esultato zittendo i tifosi della Fiorentina: dopo lo sfogo nel post partita sono arrivate le scuse del Cholito A secco di gol in casa dal 26 agosto, con la Fiorentina che non vinceva da ben 8 partite, il gol del vantaggio sull’Empoli firmato da Simeone ha avuto un sapore a dir poco liberatorio. Specialmente per il centravanti argentino che si è scrollato ...

Infortunio Bennacer - rottura della tibia probabile. Il duro sfogo di Iachini contro l’arbitro : Infortunio Bennacer – Oltre ad aver sancito la prima sconfitta dall’arrivo di Iachini sulla panchina dell’Empoli, la partita del “Franchi” contro la Fiorentina priverà la squadra del presidente Corsi dell’infortunato Ismael Bennacer. Il centrocampista si è infortunato e potrebbe aver riportato la frattura della tibia. A confermarlo è stato lo stesso Iachini , che nel dopo gara non ha risparmiato uno ...

Strasburgo - lo sfogo della madre di Antonio Megalizzi : 'La cattiveria me l'ha portato via' : Lo scorso martedì si è consumato l'ennesimo attacco terroristico, che ha colpito il suggestivo mercatino di Natale sito in Strasburgo. Il terribile accadimento ha registrato un bilancio di quattro vittime, tra cui il giornalista italiano Antonio Megalizzi, che si è spento dopo essere stato in coma all'età di 28 anni. Il reporter era stato colpito da un proiettile alla testa e la madre del giornalista ha dichiarato che sia stata la cattiveria in ...

Lo sfogo dell’allenatore della Carrarese contro il sindaco M5s : Ieri, al termine della partita contro la Pistoiese, il tecnico della Carrarese, Silvio Baldini, ha attaccato con estrema durezza l’amministrazione comunale di Carrara, guidata dal grillino Francesco De Pasquale. Proprio il sindaco aveva accusato la squadra, che milita nel girone A della Lega Pro, di

Lo sfogo di Amadeus : "Sono precipitato. Non mi chiamavano neanche per la sagra della salsiccia" : Amadeus ha annunciato il suo prossimo ritorno in tv con la seconda edizione di Ora o mai più che passa dal venerdì al sabato sera. Ospite al programma radiofonico I Lunatici in onda su Rai Radio 2, il ...

Mattino 5 - lo sfogo della madre di Giulia Salemi : “Ultima volta che parlo di mia figlia” : Fariba è intervenuta nella trasmissione di Federica Panicucci dopo l'eliminazione dell'influencer dal ‘Grande Fratello Vip’

Pallone d'Oro 2018 - Cristiano Ronaldo non vince : durissimo sfogo social della sorella Elma : Dopo il Fifa The Best, seconda delusione per Cristiano Ronaldo che si è classificato al secondo posto nella graduatoria del Pallone d'Oro 2018. La vittoria di Luka Modric , in qualche modo ...

Fallimento della farmacia Lupacciolu di Olbia - lo sfogo del dottore : 'Come è cambiata la mia vita' : Il caso della farmacia Lupacciolu di Olbia. La vicenda Lupacciolu è un caso complesso. Si va dalle presunte anomalie della banca che hanno portato al Fallimento della farmacia , agli episodi che si ...

Lo sfogo della mamma di Marco - ucciso nell'incendio appiccato dal padre : "Eri un angelo - ora lo sei davvero" : "R.I.P cucciolo mio bello, eri un angelo e adesso lo sei nel vero senso della parola... la mamma ti porterà sempre nel cuore, amore mio meraviglioso". Nel cuore della notte, Silca ha rilasciato queste parole sulla sua pagina Facebook. Un doloroso saluto al figlio Marco ucciso in un incendio appiccato dal padre.Per la sua morte, è stato fermato il 52enne Gianfranco Zani, che il 22 novembre a Saabbioneta, nel Mantovano, ha incendiato ...

Grande Fratello Vip - Benedetta Mazza in lacrime. Lo sfogo della curvy : 'Nessuno ha bisogno di me' : In vista di una sua possibile eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip, la sempre solare Benedetta Mazza è stata presa da un momento di sconforto e ha raccontato a Martina Hamdy le sue preoccupazioni e le sue paure per una sua possibile uscita. “Qui mi sento a casa” così inizia la confessione della bionda conduttrice per poi aggiungere tra le lacrime “Non mi sento a casa nemmeno con i miei”. Ma non è finita qui. Infatti, Benedetta ha ...

Lo sfogo della professoressa presa a sediate : "Nessuno mi ha chiesto scusa. Nè i ragazzi nè i loro genitori" : "Quello che più mi stupisce è che nessuno dei ragazzi di quella terza mi abbia espresso solidarietà. Né lo hanno fatto i loro genitori", l'insegnante di italiano che lo scorso 30 ottobre ha denunciato ...

Lo sfogo della mamma di Desirée : Avevamo chiesto aiuto. Smettetela di farle del male anche da morta : Parla per la prima volta la mamma di Desirée, la 16enne di Cisterna di Latina violentata e uccisa a Roma tra la notte del 18 e la mattina del 19 ottobre. "Hanno scritto che la mia Desirée non era altro che una drogata, come se questo fosse un buon motivo per morire a quel modo e a 16 anni - dice Barbara Mariottini in esclusiva al settimanale Grazia nel numero in edicola domani -. Hanno lasciato intendere, suggerito, insinuato che io fossi, in ...

"Io - sfigurata da un intervento di chirurgia estetica e mai risarcita". Lo sfogo di un'ex modella : sfigurata dopo un intervento di chirurgia estetica e senza ricevere "nemmeno un euro di risarcimento". Cristina Guidetti, ex modella modenese di 45 anni, ha parlato per la prima volta della vicenda che ha segnato per sempre la sua vita, dopo la condanna, avvenuta due settimane fa, del chirurgo Massimo Rambotti, 62 anni, il quale la sottopose, in una clinica privata di Padova, il 31 gennaio del 2012 ad un intervento di resurfacing, un trattamento ...

Grande Fratello Vip - lo sfogo disperato della starlette : 'Basta - mi ritiro dalla televisione' : Lisa Fusco è stata la prima eliminata della terza edizione del Grande Fratello Vip . La cosa l'ha gettata nel totale sconforto perché vedeva nel reality condotto da Ilary Blasi una possibilità di ...