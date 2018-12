Lindsey Kraft in The Big Bang Theory 12 | una sorpresa dal passato di Penny nell’ultima

optimaitalia

(Di martedì 18 dicembre 2018)Arrivain The Big12. L'attrice, vista di recente in Living Biblically, Grace and Frankie, Dirty John, e The Conners, apparirà in qualità di personaggio ricorrente nel corso della dodicesima e ultima stagione. Quale sarà il suo ruolo all'interno della serie?Secondo TV Line, insieme allaci sarà anche Brian Thomas Smith nel cast, che torna a interpretare l'ex fidanzato di, Zack, nella seconda parte di questa stagione. E l'attrice si unirà a lui nei panni della sposa di Zack, ovvero Marissa. Il primo episodio in cui li vedremo sarà quello in onda il 10 gennaio negli Stati Uniti, ed è stata divulgata una prima sinossi:“Zack e sua moglie vogliono un bambino. Quando lui scopre di non essere fertile, chiede aiuto a Leonard.”La richiesta dell'ex dinon è un caso e potrebbe essere la giusta occasione per tornare sull'argomento famiglia. ...