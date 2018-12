L' Europa chiede altre garanzie | pensioni di cittadinanza rinviate

I grillini non possono prendere altro tempo : l’Europa chiede “serietà” : L’Europa non attenderà oltre. I grillini stanno portando l’Italia sull’orlo del precipizio. “Servono impegni concreti e cifre, se vogliamo cambiare

[Il punto] Ecco le modifiche alla legge di Bilancio che l'Europa chiede all'Italia : Procede a ritmo serrato e nell'ombra il confronto tra la Commissione europea e il governo italiano sulla legge di Bilancio. Bruxelles ha presentato a Roma la lista delle modifiche da apportare alla ...

Il diktat dell'Europa all'Italia : ci chiede tagli da 12 miliardi di euro : L'eurogruppo ha riconosciuto la "non conformità particolarmente grave" della manovra italiana rispetto alle indicazioni dell'Ue. Ma ad oggi il dialogo tra Roma e Bruxelles resta aperto. Lo ha detto ieri Conte, lo ha ribadito Salvini e pure Moscovici stamattina ha "preso atto" dei "recenti annunci del governo di voler ridurre il deficit, è un primo passo nella giusta direzione". Insomma: la trattativa va avanti, anche se la Commissione si aspetta ...

Dobbiamo trattare con l'Europa. Ce lo chiede il pil : Ue: la contrazione del Pil costringerà l'Italia a negoziare con la Commissione Madrid, 3 dic - (Agenzia Nova) - L'economia italiana mette la retromarcia. Per la prima volta dal 2014, il Pil dell'Italia ha registrato, nel terzo trimestre del 2018, un calo dello 0,1 per cento a causa della debole doma

Salvini : “Il governo chiede rispetto all’Europa. Ci lascino lavorare” : "Il governo chiede rispetto all'Europa. Dodici mesi di attenzione e sono convinto che l'Italia starà meglio. Non vogliamo litigare con nessuno, il nostro mandato è di andare a dialogare e a spiegare. Sono convinto che l'Europa ci lascerà lavorare", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini in campagna elettorale da Cagliari.Continua a leggere

Brexit - si può ancora tornare indietro? Adesso il Parlamento può chiederlo all’Europa : Il ministero per la Brexit (Department for Exiting the European Union) non è riuscito nell’intento di bloccare l’udienza che si terrà il 27 novembre alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il ministro del governo May aveva chiesto alla Corte suprema del Regno Unito il permesso di appellarsi contro la decisione di un tribunale scozzese che aveva ritenuto necessario richiedere preliminarmente una pronuncia della Corte ...

Biglietti aerei - l’Europa chiede più chiarezza sui servizi inclusi : Mentre perdura la bufera sul mancato rispetto delle direttive Agcom da parte delle compagnie Ryanair e Wizz Air in merito alla nuova politica sui bagagli, ieri le autorità per l’Aviazione civile di Italia, Francia, Germania e Spagna hanno chiesto alla Commissione Europea maggiore chiarezza sui servizi da includere nel costo del biglietto. L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), insieme alle colleghe europee, ha presentato una richiesta ...

[L'analisi] Togliere reddito di cittadinanza e riforma Fornero dalla manovra : questo chiederà l'Europa. E sarà scontro totale : L'economia Usa, pompata da Trump, rischia di surriscaldarsi e di far scattare aumenti dei tassi di interesse che gelerebbero la crescita globale. La Germania, dicono le previsioni ufficiali è in ...

Prescrizione - quando a chiedere la riforma era l’Europa : “Ostacola lotta a corruzione. Stop dopo il primo grado” : “Il termine della Prescrizione ostacola la lotta contro la corruzione“. Perché “incentiva tattiche dilatorie da parte degli avvocati” e il risultato è che “un’alta percentuale di cause cade in Prescrizione dopo la condanna di primo grado“. E quindi se “la questione non sarà affrontata, la fiducia dei cittadini e degli investitori nello Stato di diritto potrebbe diminuire”. Non sono le ...

Elezioni europee - Facebook nel mirino : l’Europarlamento chiede norme sulle campagne online : TOPSHOT – European Parliament President Antonio Tajani (R) welcomes Facebook CEO Mark Zuckerberg (L) at the European Parliament, prior to his audition on the data privacy scandal on May 22, 2018 at the European Union headquarters in Brussels. (Photo by JOHN THYS / AFP) (Photo credit should read JOHN THYS/AFP/Getty Images) Il 2018 non è stato un buon anno per Mark Zuckerberg e Facebook. Dopo il caso Cambridge Analytica, il fondatore del ...

Google richiederà il pagamento di una licenza ai produttori di smartphone Android per utilizzare le sue app in Europa : Google ha annunciato che cambierà il modo in cui offre in licenza le proprie applicazioni per Android in Europa, in seguito alla multa da 4,34 miliardi di dollari stabilita dalla Commissione Europea lo scorso luglio per abuso della sua posizione The post Google richiederà il pagamento di una licenza ai produttori di smartphone Android per utilizzare le sue app in Europa appeared first on Il Post.