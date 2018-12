L' Eredità | la campionessa Gabriella eliminata | la sua clamorosa reazione | gesto di

L'Eredità - l'anziana campionessa Gabriella esce al triello : lo sfregio dei telespettatori - come la umiliano : Grande sorpresa a L'Eredità : perde la campionessa Gabriella . triello fatale: l'anziana concorrente del preserale di Raiuno, in carica dallo scorso sabato, è caduta malamente sulla bestia del ...

L'Eredità - la campionessa Gabriella perde 100mila euro? Flavio Insinna reagisce così : sconcerto su Rai 1 : Niente da fare per Gabriella , la campionessa de L'Eredità , il quiz pre-serale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna . Certo, si è confermata campionessa, ma ancora una volta non è riuscita a imporsi ...

L'Eredità - polemica furibonda per la domanda a Sara : 'Così Flavio Insinna ha spinto la campionessa in finale' : Le polemiche per i presunti aiuti alla campionessa de L'Eredità , il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1, non erano mai state così roventi come oggi, lunedì 26 novembre. L'accusa è ...

L'Eredità - Vega Serù nuova campionessa. Bellissima e sexy - ma...Il disastro alla Ghigliottina - piange Napoli : A L'Eredità nasce un nuovo personaggio. È Vega Serù , aspirante ingegnere aerospaziale che sfata lo stereotipo 'bella e stupida'. La nuova campionessa ha conquistato il popolo di Twitter che segue il ...

Un'aretina campionessa da tre giorni a l'Eredità : nuovo legame tra Insinna e la città : Arezzo, 12 novembre 2018 - Ormai Arezzo è nel destino di Flavio Insinna, il conduttore di Rai uno. Dopo la sua visita a La Nazione e tra i banchi della Fiera, ecco Un'aretina diventare campione dell'...

L'Eredità - Flavio Insinna esulta per la campionessa Marylin; sbanca alla ghigliottina 47.500 euro : Nella puntata del 31 ottobre de L'Eredità con Flavio Insinna, la campionessa Marylin ha cominciato la sua esperienza con il botto. La concorrente con la prova della ghigliottina ha portato a casa ben ...

L'Eredità - Flavio Insinna brutalizzato dalla campionessa Stefania : la frase oscena : Partenza al vetriolo per la puntata del 26 ottobre a L'eredità con la campionessa Stefania che subito lancia un'invettiva contro Flavio Insinna: 'Ascolta, io sono molto arrabbiata con te, perché sei ...

Manuela Di Peda in fuga da L'Eredità/ Flavio Insinna perde la Campionessa in carica : "Impegni inderogabili" : Chi si era affezionato alla bella e dolce Manuela Di Peda d'ora in poi dovrà farne a meno visto che la Campionessa ha lasciato L'Eredità. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:45:00 GMT)

L'Eredità - torna in gara una concorrente di 5 anni fa : fu campionessa per una notte : L'Eredità recupera una campionessa di ben cinque anni fa, dopo l'abbandono di una campionessa per ragioni familiari avvenuta un paio di giorni fa: la 'new old' entry è Cora Revelli, da Saluzzo, che vinse una puntata nel 2013, quando al comando del programma c'era Carlo Conti, ma cadde alla Ghigliottina. E' tornata in gioco nella puntata de L'Eredità in onda questa sera, venerdì 19 ottobre, e si è 'confermata' campionessa battendo anche il ...

