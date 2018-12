Lenovo S5 Pro GT è ufficiale in Cina | quattro fotocamere e Snapdragon 660 a buon mercato

Lenovo Z5 Pro GT è ufficiale : il primo con a bordo 12 GB di RAM e Snapdragon 855 : Tolti i veli dal Lenovo Z5 Pro GT, versione potenziata dello Z5 Pro standard che arriva sul mercato come primo smartphone al mondo con a bordo sua maestà Qualcomm Snapdragon 855. C'è pure un quantitativo massimo di RAM da paura: 12 GB e tanto altro. L'articolo Lenovo Z5 Pro GT è ufficiale: il primo con a bordo 12 GB di RAM e Snapdragon 855 proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Yoga 730 : buone prestazioni e portabilità - migliorabile il layout della tastiera – La nostra prova : Lo Yoga730, il più recente modello di fascia medio-alta della famiglia di notebook convertibili (il display può essere ruotato a 360° assumendo le forme di un tablet) Yoga di Lenovo, è arrivato sul mercato nel corso degli ultimi mesi in due versioni, una con monitor da 13″ e scheda video integrata e una con monitor da 15″ e gpu discreta. Abbiamo avuto modo di provare per alcune settimane la variante da 15″ in una configurazione

Lenovo Z5 Pro è ufficiale : fotocamera a scomoparsa e schermo AMOLED a soli 250 euro : Sicuramente questa fine di ottobre è stata la più densa di presentazioni, e tra tutte quelle che si sono susseguite c'è anche quella di Lenovo che ha presentato il nuovo Lenovo Z5 Pro. Dopo Xiaomi

Non solo Z5 Pro : Lenovo annuncia le Air Wireless Bluetooth Headset con intelligenza artificiale : In occasione della presentazione di Lenovo Z5 Pro, il produttore cinese ha lanciato anche un nuovo paio di cuffie Wireless dal prezzo contenuto.

Lenovo Z5 Pro è ufficiale - con Snapdragon 710 e schermo a scorrimento : Lenovo ha annunciato oggi il suo primo smartphone con schermo scorrevole, Lenovo Z5 Pro, con Snapdragon 710 e lettore di impronte nello schermo.

Due smartphone in due giorni : Lenovo Z5 Pro e nubia Red Magic 2 i grandi attesi : Lenovo Z5 Pro e nubia Red Magic 2 potrebbero essere presentati nel giro di due giorni: per il primo abbiamo una data ufficiale, 1 novembre, mentre per il secondo si parla di 31 ottobre.

Lenovo Miix 630 - un processore da smartphone dentro un computer : il nostro test : La piattaforma Snapdragon 835 di Qualcomm montata sul tablet 2-in-1 Lenovo Miix 630 promette prestazioni e autonomia ideali per chi è spesso in viaggio e vuole flessibilità e comodità senza doversi struggere a controllare connessione in rete e percentuale di batteria. È quindi uno dei cosiddetti pc Always Connected. È vero che si può stare praticamente tutta la giornata al lavoro (20 ore dichiarate) e navigare in 4G (dove disponibile)?

Lenovo S5 Pro : una bomba sotto i 200€ : In Cina è appena stato presentato Lenovo S5 Pro, uno smartphone da circa 200€ che possiede delle caratteristiche davvero interessanti soprattutto per quanto riguarda il reparto fotografico. Se questo dispositivo arrivasse anche in Europa darebbe

Lenovo S5 Pro - K5s e K5 Pro ufficiali - Lenovo accontenta tutti a partire da 100 euro : Lenovo presenta tre nuovi smartphone, cercando di accontentare gli amanti del notch e quelli degli schermi classici, con prezzi che partono da 10 euro (in Cina).