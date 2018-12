Lecce | muore a 31 anni | il fidanzato disperato davanti alla bara | ' Vuoi sposarmi?'

Lecce - cade in casa da una scala e muore : il cadavere scoperto dopo 2 settimane : Tragedia della solitudine a Lecce dove un uomo di sessantadue anni è stato rinvenuto cadavere nella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, che viveva solo, sarebbe caduto dalle scale e avrebbe perso i sensi prima di riuscire a chiedere aiuto. L’incidente risalirebbe ad almeno due settimane fa.Continua a leggere

Lecce - paziente si getta dal quarto piano dell'ospedale : muore ultrasessantenne : Un terribile fatto di cronaca nera si è verificato ieri sera a Lecce, e precisamente presso l'ospedale "Vito Fazzi", dove un uomo ha deciso di porre fine alla sua esistenza, gettandosi dal quarto piano del reparto medicina. Al momento sono ignote le cause che hanno portato l'uomo a compiere l'insano gesto. La tragedia ha sconvolto pazienti e sanitari del nosocomio. La vittima era originaria di Trepuzzi, paese sempre del Leccese. Si è arrampicato ...

Lecce : sub di 76 anni muore durante immersione : Stamattina un uomo ha perso la vita sulla costa di Nardò (Lecce): con muta e attrezzature subacquee, il 76enne era impegnato in un’immersione al largo di Sant’Isidoro, ma si è trovato in difficoltà, ed è stato subito notato da alcune persone a riva, che hanno lanciato l’allarme Nonostante i soccorsi immediati il sub è deceduto, forse a causa di un malore. Sul posto 118, carabinieri e Guardia costiera. L'articolo Lecce: sub di ...

Lecce - esplode una fabbrica di fuochi d'artificio : muore il figlio del titolare - 2 feriti : Incidente alla periferia di Arnesano, la vittima è il 19enne Gabriele Cosma. Gli altri due sono in ospedale per le ustioni

Lecce : travolto da un albero - muore per un infarto mentre cerca di liberarsi : È accaduto a Copertino, nella provincia di Lecce. La vittima è Corrado De Matteis, un anziano di ottantuno anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l’uomo è morto a causa di un infarto sopraggiunto dopo essere rimasto incastrato sotto un albero di pino che, una volta tagliato, gli era caduto sopra.Continua a leggere

Lecce - fa la gastroscopia all'ospedale : Teresa entra in coma e muore poco dopo a 49 anni : E' entrata in coma durante una normale gastroscopia ed è morta pochi giorni dopo. Non ce l?ha fatta Teresa Tramacere, 49enne di Squinzano in Puglia, morta ieri pomeriggio...

Lecce - incidente sulla provinciale Taviano-Alezio : muore lo chef Alessandro Nocco : Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale che collega Taviano con Alezio, nel Leccese. Un uomo è deceduto. Si tratta di Alessandro Nocco, chef quarantadeunne di un ristorante di Gallipoli. A una curva è finito fuori strada con la sua Smart Fortwo Cabrio.Continua a leggere

Lecce - cagnolino semi-carbonizzato muore - caccia ai responsabili : A Castro, in provincia di Lecce [VIDEO], un cagnolino è morto [VIDEO] a to delle gravi ustioni riportate su tutto il corpo. L'ambulatorio veterinario presso il quale era stato ricoverato non ha potuto salvagli la vita. Intercettato nel pomeriggio di mercoledì, lungo le strade della cittadina, è stato preso in custodia dalle volontarie del Coordinamento associazioni animaliste del Salento“, che lo hanno condotto presso l'ambulatorio. A nulla sono ...

