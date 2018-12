Le tre vie di fuga di Cesare Battisti

Quota 100 da aprile 2019 : finestre - divieto di cumulo redditi - assegni. Le novità : Si è concluso il vertice di Governo di ieri sera sulla Legge di bilancio 2019, e dopo 4 ore di incontro il Governo ha trovato un accordo sulla Manovra da inviare a Bruxelles. Entro questa settimana tutto dovrà approdare in Aula al Sento, per la discussione e l’approvazione della Manovra, e dovremo avere i contorni più chiari di ciò che finora ha avuto toni alquanto opachi: reddito di cittadinanza e Quota 100. Pare siano state trovate le risorse ...

Pensioni - finestre e divieto di cumulo Tutte le regole per la nuova «Quota 100» Il governo sulla corda : l’Ue non forzi : Dopo la revisione al ribasso del deficit per il negoziato con la commissione europea, diversi paletti per contenere la spesa nel 2019. Il nodo risorse per gli anni successivi.

Pensioni - finestre e divieto di cumulo Tutte le regole per la nuova «Quota 100» Il governo sulla corda : l’Ue non forzi : Dopo la revisione al ribasso del deficit per il negoziato con la commissione europea, diversi paletti per contenere la spesa nel 2019. Il nodo risorse per gli anni successivi.

Quota 100 : impatto ridotto per il 2019 - a chi non rientra restano altre 5 vie di uscita : La manovra finanziaria per ottenere il via libera della Ue deve ridurre il deficit dal 2,4 al 2,04%. Nelle ultime ore l’esecutivo Conte sembra orientato ad assecondare quanto richiesto da parte della Commissione Europea che ha minacciato sanzioni contro l’Italia in assenza di un adeguamento della legge di Bilancio alle sue direttive. Le misure del governo che tanto hanno fatto discutere e che probabilmente, sono quelle che meno piacciono alla Ue ...

Meda : passa - e si ferma - il treno a vapore che porta i regali ai dipendenti delle ferrovie : Sabato 15 dicembre il passaggio sulla Milano-Asso del treno a vapore che porta i regali ai figli dei dipendenti delle ferrovie: nel pomeriggio una sosta di venti minuti alla stazione di Meda. Come ...

Svezia - esteso divieto di fumo all’aperto : stop anche in parchi e banchine dei treni : La Svezia compie un altro passo verso l’obiettivo di diventare il primo paese scandinavo “libero” da fumo entro il 2025. È stata approvata infatti, dal Parlamento svedese (Riksgaden), una nuova legge – passata con 142 voti favorevoli e 120 contrari – che estende il divieto di fumo, a partire dal 1 luglio 2019, anche ai parchi gioco, alle banchine di attesa dei treni nelle stazioni ferroviarie, nei ristoranti ...

Honor View20 con Kirin 980 fa stretching su AnTuTu e mette a segno quasi 300.000 punti : L'innovativo Honor View20 farà affidamento sulla piattaforma HiSilicon Kirin 980, la più recente (e potente) a disposizione del gruppo Huawei L'articolo Honor View20 con Kirin 980 fa stretching su AnTuTu e mette a segno quasi 300.000 punti proviene da TuttoAndroid.

Wall Street è attesa in rialzo su schiarita dazi e view tassi : A Wall Street è attesa ancora una partenza positiva quest'oggi , come segnala l'andamento dei Futures USA, dopo i segnali di pace giunti sul fronte delle relazioni commerciali USA-Cina. Il dato dell'...

Wallb Street è attesa in rialzo su schiarita dazi e view tassi : A Wall Street è attesa ancora una partenza positiva quest'oggi , come segnala l'andamento dei Futures USA, dopo i segnali di pace giunti sul fronte delle relazioni commerciali USA-Cina. Il dato dell'...

Riviera - nessuna stretta sulla movida «Le regole ci sono - basta rispettarle» : Discoteche frequentate da centinaia di giovani, eventi a cielo aperto nelle piazze in grado di richiamare migliaia di turisti dalla Regione e non solo. La Riviera è la patria della movida e del ...

Una lotta felina per l’ultimo paio di Très Vivier : Gherardo Felloni apre nuovamente le danze. Dopo aver dato il via a un nuovo corso in casa Roger Vivier grazie al suo recentissimo insediamento come Direttore Artistico, Felloni non ha rinunciato a prendere concretamente parte al cortometraggio che omaggia l’ultimo modello cult della Maison, le scarpe Très Vivier, interpretando il ruolo del pianista che dà il via all’esilarante performance di due eccentriche sorelle.LEGGI ANCHEIl Natale delle ...

tre specialità di Honor View 20 : le cose stupefacenti che non ti aspetti : Svela le sue carte in anticipo il nuovo Honor View 20, che verrà poi presentato ufficialmente a Parigi il prossimo 22 gennaio. A margine dell'evento ospitato ad Hong Kong, il produttore cinese si è soffermato sulla fotocamera posteriore da 48MP di cui il dispositivo è provvisto, dall'alto del sensore CMOS Sony IMX586 da 1/2'', che, grazie all'aiuto della modalità AI HDR (a propria volta coadiuvata dall'assistenza del processore Kirin 980) mette ...

tredicesima 2018 NoiPA : come si calcola l’importo e quando viene pagata : Il calcolo della Tredicesima 2018 NoiPA, tiene conto di vari elementi. La mensilità aggiuntiva spetta di diritto a tutti i lavoratori e viene pagata in prossimità delle festività natalizie. Il suo importo non corrisponde allo stipendio mensile, perché le voci di calcolo sono leggermente diverse rispetto a quelle della classica busta paga mensile. come si fa, dunque, il calcolo? Il calcolo della Tredicesima 2018 La Tredicesima corrisponde ad ...

Sorelle diverse mentre Sabrina Meng Whanzou viene arrestata in Canada - Annabel Yao è al ballo delle debuttanti a Parigi : 'Questo è il mio debutto di fronte al mondo - ha detto Annabel al South China Morning Post dopo la serata di gala - da ora in poi devo prestare attenzione alle mie decisioni e sapere che le mie ...