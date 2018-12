Lavoro | Storie di Donne edizione 2018 | Annalisa Monfreda ' Donna dell' anno'

Da Belluno a Napoli - storie di conciliazione Lavoro-famiglia : In fondo sta tutto lì, in quel punto di equilibrio che tiene insieme il lavoro e la famiglia, un’impresa titanica quando si abita lontano dalla propria rete familiare, quando non si hanno stipendi che possono consentire una baby sitter, quando si hanno problemi aggiuntivi tipo una disabilità da affrontare, un genitore anziano da accudire. E così «Ieri come oggi», il nuovo documentario della giornalista e regista Alessia Bottone (nella ...