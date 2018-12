Lavoro | ricerca | per giovani importante avere esperienze di volontariato

Lavoro : ricerca Linkedin - professionisti italiani desiderano nuova carriera : Roma, 17 dic. (Labitalia) - L’86% dei professionisti italiani dichiara di desiderare una nuova op[...]

Lavoro - ricerca di Linkedin : "Per guadagnare di più è meglio andare all'estero" : Una ricerca di Linkedin fotografa il mondo del Lavoro italiano, tra difficoltà, desideri e costi per rendersi indipendenti e trovare il Lavoro adatto

Lavoro : ricerca Unipd - il cambiamento ci trasforma da linci a gatti (3) : (AdnKronos) - In questa stagione di grandi trasformazioni tecnologiche, organizzative e sociali i lavori meno ibridati assomigliano di più alle linci: un animale fiero e bellissimo, ma prevalentemente carnivoro, che oggi non trova abbastanza prede tanto che in alcuni Paesi è in via di estinzione. È

Lavoro : ricerca Unipd - il cambiamento ci trasforma da linci a gatti (2) : (AdnKronos) - Con sempre maggiore frequenza, e in tutti i lavori più comuni, alle persone viene richiesto di saper combinare e integrare le competenze tecniche, gestionali, professionali che identificano il mestiere specifico (dal chirurgo all’idraulico) con un variegato portafoglio di conoscenze e

Lavoro : ricerca Unipd - il cambiamento ci trasforma da linci a gatti : Padova, 10 dic. (AdnKronos) - La (tanto evocata) trasformazione digitale si misura solo con il valore degli investimenti o si specchia anche nel contenuto del Lavoro svolto giorno per giorno nelle nostre imprese? Siamo veramente alla vigilia di uno scontro generazionale, che vede i Millennials (Gene

Lavoro : NaturaSì ricerca scaffalista per il punto vendita di Brescia : Il Gruppo NaturaSì, leader nel settore alimentare bio, ricerca per il proprio punto vendita di Brescia uno scaffalista. La persona prescelta dovrà svolgere il suo compito in maniera veloce e precisa. Fondamentale è il supporto verso i clienti e la conoscenza dei prodotti. Costituiranno inoltre una valutazione positiva la conoscenza del settore biologico e le regole per una corretta alimentazione. Sulla scelta del ruolo ricercato influirà come ...

Lavoro : Movieland Park ricerca personale per la stagione estiva 2019 : Movieland Park, il primo parco divertimenti italiano interamente dedicato al cinema, cerca ballerini/e, cantanti/attori/presentatori, stuntmen, acrobati e animatori per la stagione estiva 2019. Il Parco si trova sul Lago di Garda. E’ possibile proporsi alle varie proposte lavorative entro e non oltre mercoledì 9 gennaio 2019. Per tutte le info necessarie e le procedure da attuare è necessario recarsi sul sito ufficiale e selezionare la ...

Lavoro : Desigual ricerca personale in vari ruoli : Desigual, noto marchio di abbigliamento conosciuto in tutto il mondo, ricerca figure da inserire nei propri store presenti sul territorio italiano. Ci occupiamo delle posizioni aperte pubblicate dall’azienda nel mese di novembre 2018. Desigual ricerca personale nei seguenti ruoli: Sales Assistant part-time Firenze ‘Gigli’, Addetto/ a alle vendite Part-time Rimini cc Le Befane / Romangna Center, Addetto/a alle vendite Part-time ...

Dottorato di ricerca - quali prospettive di Lavoro? Ecco gli ultimi dati : I dottorati di ricerca assicurano buone prospettive di lavoro con un reddito netto medio che può arrivare fino ai 2.400 euro mensili. Nell'ultima indagine ISTAT sui dottorati emerge che nel 2018, a ...

Lavoro : Vans ricerca personale in varie regioni italiane : Vans è leader mondiale nel settore dell’abbigliamento grazie ai brand con cui è presente nei settori Jeanswear, Outdoor e Action Sports. Tra i brand più importanti troviamo Lee, Wrangler, Vans, Reef, Napapijri, The North Face, Eastpak, Kipling e Timberland. L’azienda ricerca personale nei seguenti ruoli: Sales Associate, Commesso/a part-time e full-time (collocamento mirato Legge 68/99), Store Manager. Come candidarsi a lavorare in ...

Lavoro : la Rinascente ricerca personale nel nuovo store di Roma : La Rinascente ricerca personale per il nuovo store di Roma situato in Via del Tritone, il ruolo è quello di Sales Assistants. Alle figure selezionate saranno proposti contratti, in base alla loro esperienza, sia part-time che full-time. La loro attività è quella di accompagnare il cliente nell’acquisto mettendo a disposizione la loro conoscenza del prodotto, la capacità di accogliere e soddisfare le richieste del cliente e dimostrando ...

Lavoro : Penny Market ricerca una figura per il negozio di Roma : Penny Market ricerca una figura per il negozio di Roma. E’ presente con 3.200 dipendenti in 18 regioni italiane con 366 punti vendita. Per candidarsi all’offerta di Direttore di negozio bisogna recarsi sul sito ufficiale alla voce ‘lavora con noi’ cliccare su ‘Posizioni Aperte’ poi ‘Punti vendita’ e ricercare la posizione in oggetto. E’ possibile ovviamente candidarsi anche a tutte le altre ...