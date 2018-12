L’Associazione culturale Sperimentiamo organizza tre appuntamenti culturali da non perdere:

aldiladelcinema

(Di martedì 18 dicembre 2018)nei mesi di dicembre e gennaio treda non perdere grazie al finanziamento di Roma Capitale Municipio Roma VIII.Si parte oggi 18 e 19 dicembre presso il Piccolo Teatro San Vigilio con lo spettacolo di Massimo Simonini “Dickens in Rome” diretto ed interpretato da Mariagabriella Chinè insieme con Marcello Cirillo e Gioiele Rotini.Una fiaba raccontata ed interpretata da tre straordinari attori fatta per emozionare il pubblico e per riscoprire il significato e la bellezza del Natale. Ad accompagnare lo spettacolo, la musica dal vivo di un pianoforte ed un coro evocano le atmosfere di dicembre eseguendo i brani “più famosi del mondo”.Secondo appuntamento da non perdere è il 22 dicembre presso la sede delcon il laboratorio musicale “Ohana” dedicato ai genitori-figli e ...