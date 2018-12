L' amica geniale | le anticipazioni dell' ultima puntata

Programmi TV di stasera - martedì 18 dicembre 2018. Su Rai1 ultimo appuntamento con «L’amica Geniale» : Gaia Girace e Margherita Mazzucco in L'Amica Geniale Rai1, ore 21.25: L’Amica Geniale – Ultima Puntata – 1^Tv Fiction di Saverio Costanzo del 2017, con Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco, Ludovica Nasti, Gaia Girace. Prodotto in Italia. I fidanzati: Lila si fidanza ufficialmente con Stefano Carracci che, ammaliato dai progetti delle scarpe, decide di entrare in affari con i Cerullo, producendo quei modelli immaginati da ...

L'amica geniale - anticipazioni ultima puntata : Ultimi due capitoli, questa sera, 18 dicembre 2018, alle 21:25, per la prima stagione de L'Amica Geniale, la serie evento di Raiuno che, oltre a collezionare ascolti molto alti durante la sua messa in onda ha anche guadagnato il rinnovo per la seconda stagione, come annunciato da Rai Fiction e dalla Hbo, che co-produce la serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Nell'ultima puntata, per Elena (Margherita Mazzucco) e Lila (Gaia Girace) ci ...

L'amica geniale/ Anticipazioni ultima puntata : Lila e Stefano a nozze - ma i Solara... - 18 dicembre - : L'amica geniale, Anticipazioni ultima puntata 18 dicembre: Lila accetta di sposare Stefano, ma i Solara la ricattano e il giorno del matrimonio...

Replica L'amica geniale : l'ultima puntata in streaming su RaiPlay e RaiPremium : Giunge al termine la prima fortunatissima stagione de L'amica geniale, la serie evento di Raiuno che ha registrato ascolti a dir poco 'pazzeschi' in prime time, con picchi di oltre sette milioni di fedelissimi spettatori e uno share che ha superato abbondantemente la soglia del 28%. Questa sera 18 dicembre, verrà proposto l'ultimo dei quattro appuntamenti previsti e il finale si preannuncia ricchissimo di nuovi colpi di scena. Dove rivedere la ...

L'amica geniale 18 dicembre finale di stagione : anticipazioni quarta puntata : ... Silvio farà da testimone, ma Marcello non dovrà presenziare al matrimonio [continua ] L'amica geniale: la fiction Dai best seller di Elena Ferrante, che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo,...

L’amica geniale – Quarta e ultima puntata di martedì 18 dicembre 2018 – Trama - anticipazioni. : Dopo l’amplein di ascolti delle prime tre puntate, con una media di circa 7 milioni di telespettatori e oltre il 30% di media di share, questa sera su Raiuno appuntamento con l’ultimadelle quattro puntate de l’Amica Geniale, tratta dai best seller di Elena Ferrante. La fiction narra il racconto dell’amicizia tra due donne, Elena e […] L'articolo L’amica Geniale – Quarta e ultima puntata di martedì 18 dicembre 2018 – ...

Replica L'amica geniale : ultima puntata su Rai Premium il 21 dicembre : Stasera andrà in onda la quarta e ultima puntata de L'amica geniale, la serie TV trasmessa su Rai Uno. La Replica sarà visibile su Rai Premium il 21 dicembre. Si avvia dunque alla conclusione il primo ciclo di episodi della serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante, con protagoniste Elena e Lila. La fitcion diretta dal regista Saverio Costanzo ha ottenuto un grande successo di ascolti e critica fin dalla prima puntata. Gli ascolti del terzo ...

L'amica geniale - appuntamento del 18 dicembre : Nino chiede a Lenù di scrivere un articolo : Martedì 18 dicembre verrà trasmessa alle ore 21:25 su Rai Uno la quarta e ultima puntata della serie televisiva di Rai Uno, 'L'amica geniale', puntata che conclude la prima stagione. La storia delle due protagoniste Elena e Lila ha incuriosito milioni di telespettatori italiani in quanto fa rivivere le vicende vissute nella Napoli degli anni cinquanta. Sono arrivate delle conferme per quanto riguarda la messa in onda della seconda stagione della ...

L’amica geniale - trama e anticipazioni ultima puntata : Lila sposa - tensione al matrimonio : Dopo il plebiscito di consensi raccolto nei tre appuntamenti già andati in onda, ultimo compreso nonostante la non indifferente concorrenza delle decisive partite di Champions giocate in concomitanza da Inter e Napoli (trasmesse da Sky), ‘L'amica geniale‘ si avvia alla conclusione con la quarta e ultima puntata della serie televisiva tratta dai romanzi di Elena Ferrante. In programma martedì 18 dicembre, a partire dalle ore 21.20 e sempre su ...

'L'amica geniale' - gli ultimi due episodi domani su Rai 1 e in streaming online su Raiplay : Sta per concludersi la prima stagione de "L'amica geniale". Martedì 18 dicembre, in tv su Rai 1 e in streaming online su Raiplay, andranno in onda, in prime time, gli ultimi due episodi di questa serie televisiva di grande successo. Ogni puntata precedente è stata seguita da una media di sette milioni di telespettatori ed è facile prevedere che anche l'ultima puntata terrà incollati al teleschermo moltissimi italiani. C'è da sapere se Lila ...

L’amica geniale - anticipazioni trama ultima puntata 18 dicembre : I fidanzati e La promessa : Dopo l’enorme successo di pubblico raccolto nei primi tre appuntamenti sfiorando più volte il 30% di share, si chiude la prima stagione de L’amica geniale con il settimo e l’ottavo episodio, in onda su Rai1 martedì 18 dicembre a partire dalle 21.25. Così arriviamo alla conclusione – momentanea, visto che una seconda stagione è già in produzione – delle storie di Lila e Lenù e della vecchia Napoli che fa da sfondo ...

L’amica geniale - su Timvision la scena di violenza censurata dalla Rai : La censura colpisce L’amica geniale. La serie tratta dal libro di Elena Ferrante è stata oggetto di alcune modifiche nella puntata in onda martedì 11 dicembre su Rai1 che ha confermato il gradimento del pubblico sfiorando i 7 milioni di telespettatori. Nel secondo dei due episodi in programma, intitolato L’isola, Elena subisce violenza da parte di Donato Sarratore. Sul finire della sua vacanza a Ischia, infatti, la giovane conosce il ...

L’amica geniale - anticipazioni trama puntata 11 dicembre : Le scarpe e L’isola : A partire dalle 21.25, su Rai1, va in onda il terzo appuntamento stagionale con L’amica geniale, l’attesissima serie tv tratta dai romanzi successo di pubblico di Elena Ferrante. Lila e Lenù sono cresciute ma la loro vita sentimentale e professionale si complica mentre entrambe sono alla ricerca della propria strada, che passi prima attraverso l’amore o la vita professionale, e mentre compiono il loro percorso capitano loro ...

L'amica geniale - episodi 7 e 8 del 18 dicembre : Lila si fidanza con Stefano : Martedì 19 dicembre verrà trasmessa su Rai Uno la quarta puntata della serie televisiva, ispirata al romanzo di Elena Ferrante, 'L'Amica Geniale' capace di ottenere ascolti importanti. Si intrecciano le storie di Lila e Lenù che vivono momenti difficili nella loro vita ma l'amore rappresentare la tematica centrale dell'ultima puntata della prima stagione. La serie è stata trasmessa anche negli Stati Uniti ed è già arrivata la conferma di un ...