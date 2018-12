L' amica geniale Anticipazioni ultima puntata | il ricatto dei Solara | Lila sotto scacco?

Storia del nuovo cognome - L'amica geniale 2/ Anticipazioni seconda stagione e boom di ascolti per il finale : Storia del nuovo cognome, L'Amica Geniale 2 già annunciata: le riprese al via in primavera, confermato tutto il cast della serie?

L'amica geniale 2 : la serie tv prenderà spunto da 'Storia del nuovo cognome' : La serie tv “L’amica geniale” con una media di oltre sette milioni a spettatori a puntata ha conquistato nel giro di poco tempo il pubblico italiano. L’ultima puntata s’è conclusa martedì 18 ottobre e gli spettatori saranno premiati dallo staff che sta già lavorando per la seconda stagione televisiva. Il racconto è tratto dai romanzi della scrittrice napoletana Elena Ferrante che ha concluso il primo capitolo con le puntate “I fidanzati” e “La ...

L’amica geniale - confermata la seconda stagione della fiction Rai e Hbo : Hbo, la Rai e lo stesso regista confermano la seconda stagione de L’amica geniale, la fiction che è già un successo con un esordio da 7 milioni di telespettatori. Lo annunciano Casey Bloys, presidente di Hbo Programming, e Fabrizio Salini, ad della Rai. La prima stagione della serie da otto episodi è stata tratta dall’omonimo bestseller di Elena Ferrante, primo volume della saga in quattro parti pubblicata negli Stati Uniti da Europa ...

L'amica geniale - Giovanni Amura spiega la scena delle scarpe : vuol dire tradimento : La prima stagione della serie cult di quest'anno "L'amica geniale" è giunta al termine. Il successo ottenuto dalla serie, ispirata al romanzo di Elena Ferrante, è stato notevole. L'ultima puntata, però, ha lasciato il pubblico da casa con un po' di interrogativi. Una tra le scene più importanti ed emblematiche dell'ultimo episodio riguarda le scarpe con cui Marcello Solara si è presentato al matrimonio di Lila Cerullo e Stefano Carracci. Le ...

Anticipazioni L’amica geniale 2 : Elena tradita cambia vita : La seconda stagione de L’amica geniale si farà. L’ultima puntata, andata in onda martedì scorso, ha riscosso un enorme successo di pubblico e Rai e HBO hanno annunciato la seconda stagione che sarà tratta dal romanzo di Elena Ferrante “Storia del nuovo cognome”, secondo libro della misteriosa autrice a cui ne seguono altri due che raccontano la vita di Elena e Lila fino alla vecchiaia. Che cosa vedremo nella seconda serie de L’amica geniale e ...

Anticipazioni L'amica geniale - seconda stagione : Lila e Nino diventano amanti : Il prossimo marzo si registreranno le puntate della seconda serie de "L'amica geniale", la serie tv ambientata in uno dei rioni della periferia est di Napoli, intorno agli anni '50. La serie tv è spopolata oltre i confini nazionali ed ha avuto un enorme successo negli Stati Uniti. La storia è incentrata su due protagoniste: Lila Cerullo che è costretta ad abbandonare la scuola per aiutare i suoi nella bottega di scarpe e Lenù, più agiata ...

L’amica geniale - su Timvision la scena di violenza censurata dalla Rai : La censura colpisce L’amica geniale. La serie tratta dal libro di Elena Ferrante è stata oggetto di alcune modifiche nella puntata in onda martedì 11 dicembre su Rai1 che ha confermato il gradimento del pubblico sfiorando i 7 milioni di telespettatori. Nel secondo dei due episodi in programma, intitolato L’isola, Elena subisce violenza da parte di Donato Sarratore. Sul finire della sua vacanza a Ischia, infatti, la giovane conosce il ...

L’amica geniale - scena di nudo integrale censurata. Ma ecco come vederla : Non v’è dubbio che ‘L’Amica geniale’ sia il fenomeno televisivo del 2018. I dati di ascolto parlano chiaro: la serie tv di Saverio Costanzo tratta dal bestseller di Elena Ferrante ha letteralmente conquistato gli italiani, diventando uno dei recenti prodotti del nostro piccolo schermo più amati dal pubblico. Episodio dopo episodio (otto in tutto), ‘L’Amica geniale’ ha collezionato un successo straordinario dietro l’altro e ovviamente gli ultimi ...