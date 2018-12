La Ventura si fa in due | prima Temptation con i vip Poi torna in Rai

La Ventura si fa in due : prima Temptation vip. Poi torna in Rai : Simona Ventura si fa in due. Secondo il settimanale "Chi" e il sito "TvBlog", la conduttrice torinese terrà un piede in Mediaset e uno in Rai. A fine febbraio condurrà le 10 serate della sesta ...

Simona Ventura ritorna su Raidue in prima serata al timone di 'The Voice' (RUMORS) : Grandi manovre in casa Rai per la prossima stagione televisiva invernale 2019 e in particolar modo su Raidue ci sarà forse il graditissimo ritorno di Simona Ventura, che rivedremo in onda in prima serata al timone di una nuova edizione, completamente rinnovata, del talent show The Voice of Italy, condotto nell'ultima edizione da Costantino Della Gherardesca con ascolti ben al di sotto delle aspettative. The Voice 2019, al timone potrebbe esserci ...

Chievo - Ventura non ci sta : “Ho rinunciato a due anni di stipendio” : “Stavolta non tollero menzogne, mi sono dimesso dal Chievo non per i risultati (sarei andato via anche in caso di vittoria col Bologna) ma perché io e la società volevamo raggiungere la salvezza attraverso due strade diverse”, la verità di Gian Piero Ventura sulle sue dimissioni arriva in una dichiarazione all’Ansa. L’ex tecnico azzurro, proprio a […] L'articolo Chievo, Ventura non ci sta: “Ho rinunciato a due ...

Ventura non ci sta : ''Basta bugie - ho rinunciato a due anni di contratto'' : Gian Piero Ventura ha rotto il silenzio e ha deciso di replicare alle numerose critiche dopo la decisione di dimettersi dalla guida del Chievo . Ora come un anno fa, Gian Piero Ventura nell'occhio del ...

Chievo - Ventura attacca : "Basta menzogne - ho rinunciato a due anni di stipendio" : La rescissione che ha posto fine ufficialmente al ritorno in panchina di Giampiero Ventura arriva, curiosamente, nell'anniversario del fallimento mondiale dell'Italia. Un anno fa il pari di San Siro ...

Ventura alza la voce : "Basta menzogne su di me - ho rinunciato a due anni di stipendio" : "Stavolta non tollero menzogne, mi sono dimesso dal Chievo non per i risultati, sarei andato via anche in caso di vittoria col Bologna, ma perché io e la società volevamo raggiungere la salvezza ...

Chievo - due nomi per il post-Ventura : Il Chievo ha già in mente chi potrebbe sostituire Ventura : come riferisce La Gazzetta dello Sport, la prima scelta è Domenico Di Carlo , alternativa il ritorno di D'Anna .

Chievo - ufficiale l'ingaggio di Ventura : contratto di due anni : Mancava solo l'ufficialità che è arrivata questa mattina: ' Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore del Chievo Verona. Lo ha comunicato il club con una nota sul sito. L'accordo raggiunto - informa la ...