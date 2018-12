La tracklist di Kissworld – The Best of Kiss in uscita il 25 gennaio | l’ultima raccolta

optimaitalia

(Di martedì 18 dicembre 2018)Con un annuncio lanciato il 16 dicembre sui canali social, la band di Gene Simmons ha annunciato la data di release di- Theof: il 25ladefinitiva deiuscirà nei digital store e su CD, mentre il 29 marzo sarà disponibile anche la versione in vinile. Era il 1973 quando il bassista Simmons e il chitarrista Paul Stanley gettavano le fondamenta della band che un anno dopo avrebbe pubblicato il primo album, ". Il loro successo, oltre a brani come I was made for lovin' you, Detroit Rock city, Unholy e Psycho Circus è dovuto inopinatamente al loro look ispirato al teatro Kabuki di origine giapponese."- Theof" è lo strascico della loro carriera, che loro stessi hanno deciso di portare a termine con questadi successi e con un tour che partirà dal 31da Vancouver, alla Rogers Arena. "The End of the Road ...