La scuola dei balocchi … non si studia e non si fa lezione! Lettera

Rapporto Unesco - l'integrazione dei bambini migranti passa per la scuola : Il Rapporto Mondiale di Monitoraggio dell'educazione 2019 (Global Education Monitoring Report o Gem report) dell'Unesco su migrazioni e spostamenti forzati mostra che i migranti rappresentano il 18% degli studenti nei paesi ad alto reddito, rispetto al 15% nella metà degli anni 2000. Ora sono 36 milioni, equivalenti a tutta la popolazione in età scolare in Europa. In base agli attuali livelli, la percentuale potrebbe salire al 22% ...

Rissa tra mamme alla recita di Natale dei bimbi : caos a scuola. Il motivo è choccante : recita di Natale con Rissa stamani in una scuola elementare a Gela. Lo spettacolo dei bambini è finito con un fuggi-fuggi generale nell'istituto di contrada 'Albani Roccella' per la furibonda lite ...

La discriminazione dei bambini stranieri a scuola raccontata dalle mamme di Lodi : Amano l'Italia, la Costituzione, credono nella giustizia e hanno fiducia nel prossimo. Emozionatissime e felici: sono le mamme dei bambini extracomunitari di Lodi, che erano stati esclusi dalle mense scolastiche perché un regolamento del Comune a guida leghista rendeva difficili le pratiche per la richiesta della tariffa agevolata. Fatila, Machoura, Irene, Mariela, Coffi e Manuel hanno raccontano all'Agi il loro ...

Tre fratellini travolti e uccisi mentre andavano a scuola. Lo strazio dei genitori : Una tragedia che si fatica anche a raccontare quella avvenuta nello Stato dell’Indiana, Stati Uniti, e che ha distrutto la famiglia Stahl che ha oltretutto assistito impotente e sconvolta alla scena: i figli, tre fratellini, sono morti mentre stavano andando a scuola, travolti da un’auto mentre stavano raggiungendo lo scuolabu. Alivia, nove anni, e i suoi fratelli gemelli di sei, Xzavier e Mason Ingle, sono morti così: investiti da una donna al ...

scuola/ L'anomalia dei presidi tra burocrazia - relazioni e solitudine : In questi giorni in quasi tutte le Regioni si concludono i colloqui di valutazione dei dirigenti scolastici. I problemi e le questioni aperte.

Tocco : "Fitto vuole scippare a Decimomannu la scuola dei top gun". A rischio 200 posti di lavoro : ... questo consentirà un incremento di posti di lavoro che solo inizialmente saranno pari a circa 200 posti, molti dei quali di profilo professionale altissimo, ecco perché la politica pugliese, si sta ...

Napoli - dopo la festa vandalizzato l'albero dei bambini della scuola Gabelli : L'Istituto Scolastico Gabelli ha organizzato per il Natale una festa in cui i bambini e le bambine guidate dagli insegnanti e dal dirigente scolastico hanno mostrato a tutta la comunità educante un ...

Esce per andare a scuola - Francesca scompare nel nulla a 16 anni : appello dei parenti : Francesca Perda è uscita lunedì mattina da una casa famiglia nel Sud Sardegna, dove è ospite, per raggiungere, come ogni mattina, l'istituto alberghiero che frequenta ma a scuola non è mai arrivata. Da quel momento di lei si sono perse completamente le tracce. Numerosi gli appelli dei parenti online.Continua a leggere

Le baby prostitute dei Parioli e la psicosi della scuola pubblica : Avere la febbre: cosa c’è di meglio per abbandonarsi alla televisione? Così ci si è imbattuti in uno strano prodotto, assai affascinante. “We are in the best neighborhood of town”, o qualcosa del genere, diceva una voce di fanciulla fuori campo, e partiva una ripresa a volo d’uccello su un quartiere

scuola - il ritorno dei bidelli : 12mila assunti per le pulizie : Il bidello torna a Scuola, per il 2020 infatti saranno assunti 12 mila collaboratori scolastici. Una figura, quella del bidello, che viene dal passato: venne accantonata 17 anni fa, quando le pulizie...

Sale sul pullman per andare a scuola e scompare a 13 anni. L'appello dei familiari "Aiutateci a trovare Carlotta" : E' come svanita nel nulla Carlotta Mondelli. La 13enne mercoledì scorso è salita sul pullman che doveva portarla a scuola ma in classe non è mai arrivata . La giovane, che vive con la famiglia a ...

Si presenta il libro dei liceali albesi che nel 1940 rifiutarono di fare il saluto al duce a scuola : Venerdì 7 dicembre alle 18,30 , la sala Resistenza del Palazzo comunale di Alba, in provincia di Cuneo, ospita la presentazione del libro "Come stelle nel buio. Quei ragazzi che rifiutarono il saluto ...

Carlotta - scomparsa a 13 anni : non è mai arrivata a scuola. L'ansia dei genitori : Svanita nel nulla da ieri. I carabinieri stanno indagando sulla scomparsa di ragazzina di 13 anni, di nome Carlotta, avvenuta mercoledì, in provincia di Padova. La giovane, che vive con...

Il generale Mori parla di legalità in una scuola poi dice : "Spero di veder morire qualcheduno dei miei nemici". E' polemica : Fa discutere l'iniziativa di chiamare il generale Mario Mori a parlare di legalità agli studenti della terza media di Serino, piccolo centro in provincia di Avellino. Ne discute oggi il Fatto ...