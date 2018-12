La rivolta contro Toninelli della commissione Toninelli sulla Tav

Potenza - paura al Cpr : scoppia rivolta dei migranti contro rimpatrio : paura nella notte al Cpr di Palazzo San Gervasio (Potenza), dove si è scatenata un"autentica rivolta finalizzata ad impedire che alcuni rappresentanti delle forze dell"ordine provvedessero al rimpatrio di sei nigeriani.Stando a quanto riferito dai quotidiani locali, tre carabinieri e due poliziotti si stavano accingendo a scortare via gli stranieri destinati a fare ritorno al loro paese d"origine, quando all"interno della struttura è divampato ...

Brexit - rivolta Tory contro May. Oggi il voto di sfiducia - ma la premier non si arrende : «Resto al mio posto» : Il primo ministro britannico affronta i suoi compagni di partito, scontenti per la sua gestione della Brexit e per l’accordo con l’Ue. Se non otterrà la maggioranza sarà costretta alle dimissioni

Crocerossine in rivolta contro il presidente : ‘Ignorati nostri nomi per nuova ispettrice’. Ministre irritate : nessuna nomina : Al termine dell’incontro, l’irritazione delle due Ministre è palese. Hanno perso due ore di tempo per nulla, raccontano i relativi staff. I nuovi nomi proposti dal presidente della Croce rossa italiana si sono rivelati “inutili” perché “due candidate hanno più di 80 anni e una sola su quattro si è poi detta disponibile”. Quelli indicati dalle stesse volontarie, per contro, “non sono mai arrivati alla ...

In Bankitalia rivolta contro i tornelli : In Banca d'Italia è scoppiata la psicosi del tornello. L'istituto di via Nazionale ha deciso di installare i varchi all'ingresso nelle sedi romane e i sindacati sono scesi sul piede di guerra. La ...

Gilet gialli - la rivolta violenta in Francia è fuori controllo : già tre le vittime : Quanto sta succedendo in Francia da ormai diverso tempo sta preoccupando non poco le autorità francesi e non solo. L'assedio di Parigi da parte dei famosi Gilet gialli continua. Ieri, sabato 1 dicembre, si è scatenata la rivolta più violenta avuta finora, coinvolgendo non solo il centro città ma anche le periferie. Gilet gialli, guerriglia urbana a Parigi La guerriglia ha avvolto Parigi, la violenza scatenata nella capitale francese ha portato ...

Inquilini in rivolta contro Monte. Cos'è successo nella Casa del Grande Fratello Vip : Lunedì 3 dicembre ci sarà la semifinale del Grande Fratello Vip 3 e in vista del traguardo qualcosa sembra essere cambiato nei rapporti tra coInquilini vip. Lo scherzo di Francesco Monte a Giulia ...

Papa Francesco - il clamoroso messaggio contro 'i grandi della terra'. Clamorosa rivolta - lo insultano : Al posto dei 'troni' di chi comanda nel mondo, Gesù ha scelto 'la croce'. Parole che riempiono il cuore dei cattolici ma che molti ascoltano con scetticismo. C'è chi sospetta che il tweet del Papa ...

[Il reportage] Il populismo giudiziario e la rivolta di magistrati e avvocati contro il Governo : Nella confusione del suo stato, egli immagina un mondo popolato di colpevoli che la fanno franca, ognuno si merita i suoi cattivi maestri, e preannunzia finanziamenti miracolistici che stanno per ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini guida la rivolta degli eliminati contro i finalisti : 'Nella storia...' : Il meccanismo adottato dal Grande Fratello Vip per decretare il secondo finalista non è piaciuto solo al pubblico da casa ma anche dagli ex concorrenti del reality-show. In particolar modo la scelta ...

Fatto Quotidiano - rivolta contro Marco Travaglio in redazione : dopo anni passati a far le pulci a tutti... : Ieri, su queste pagine, Brunella Bolloli ha già riferito della limacciosa assemblea di cui Dagospia aveva fornito una cronaca veritiera, al punto da essere confermata dalla smentita del Comitato di ...

La redazione del Fatto Quotidiano è in rivolta contro Di Battista? : (Fabio Cimaglia / LaPresse) I giornalisti del Fatto Quotidiano avrebbero chiesto al direttore Marco Travaglio dettagli sul contratto di collaborazione tra la testata e Alessandro Di Battista. L’indiscrezione è del sito Dagospia, come sempre ben inserito negli ambienti redazionali, che riporta i dettagli di un’infuocata assemblea di redazione in cui, a seguito delle dichiarazioni dibattistiane sui giornalisti “pennivendoli e puttane”, sarebbe ...

In rivolta contro le elite - perché dobbiamo dire : 'Je suis gilet' : Oltre la cronaca, quello che colpisce della ribellione francese dei gilet gialli contro il caro benzina, è soprattutto il cortocircuito tra centro e periferia, tra élite e popolo, tra esattori e ...

"Quanto paghi Di Battista?" Al Fatto è rivolta contro Travaglio : "Quanto paghi Alessandro Di Battista?", questa la domanda a brutto muso che sarebbe stata rivolta al direttore Marco Travaglio durante una riunione di redazione del Fatto Quotidiano, secondo la ricostruzione dell'informatissimo sito Dagospia Segui su affaritaliani.it

In rivolta contro il caro-benzina : rabbia - paralisi e incidenti : La protesta dei gilet gialli - partita dai social - è stata innescata dall'aumento dei prezzi dei carburanti ma si è estesa a una più ampia denuncia della politica del governo in materia di ...