La Repubblica delle Donne | puntata del 19 dicembre | Lory Del Santo sarà una delle ministre

Piero Chiambretti con la sua Repubblica delle Donne è arrivata all'ottavo appuntamento. La trasmissione che da questa puntata vedrà l'approdo di Lory del Santo nel parterre delle ministre - di cui vi abbiamo dato anteprima pochi giorni fa - pronte ad analizzare le ospiti che caratterizzeranno l'attenzione in studio.

Lory Del Santo/ Il nuovo ruolo TV : Video - ministro nello show di Chiambretti - La Repubblica delle Donne - : Lory Del Santo è una delle ospiti di #CR4 La Repubblica delle Donne, lo show condotto da Piero Chiambretti in prima serata su Rete4

A poche ore dal settimo appuntamento de La Repubblica delle Donne in prima serata su Retequattro. TvBlog è in grado di darvi un'anticipazione sulla puntata di questa sera in cui Piero Chiambretti ospiterà Giorgia Meloni, Marcella Bella, Elisa D'Ospina, la p0rnostar ed ex giornalista Mary Rider e come vi abbiamo anticipato ieri, l'ex concorrente del Grande Fratello VIP oltre che vincitrice della terza edizione dell'Isola dei Famosi

#CR4 - La Repubblica delle Donne Di Chiambretti/ Anticipazioni : "È bello ciò che piace" - il tema della serata : CR4 - La Repubblica Delle Donne torna in onda oggi, mercoledì 12 dicembre: Giorgia Meloni, Lory Del Santo, Elisa D'Ospina e Marcella Bella ospiti.

#CR4 - La Repubblica delle donne : tra gli ospiti di stasera Lory del Santo e Giorgia Meloni : Nuovo appuntamento con il programma di Piero Chiambretti, tra gli ospiti Lory del Santo, Giorgia Meloni, Marcella Bella, Elisa d'Ospina e Mary Rider

E' stata protagonista della terza edizione del Grande Fratello VIP, entrata alla seconda puntata e uscita ad un passo dalla finalissima dove per tanti era diventata una delle papabili concorrenti più certe alla vittoria. Il percorso di Lory del Santo, invece, è terminato al 71° giorno, una settimana prima della fine del reality show ma ora iniziano le ospitate nei vari salotti televisivi.Tra gli altri anche Piero Chiambretti

Il giornalista Alfonso Signorini, ospite fisso del programma di Rete4 del prime time del mercoledì #CR4 - La repubblica delle donne, si è commosso in studio davanti a Piero Chiambretti, Elena Santarelli e Melissa Satta. Il direttore di Chi ha raccontato la sua malattia, risalente a un suo programma tv, Kalispera: "È stato un periodo bellissimo, che conservo nel cuore. Dopo la fine della trasmissione ho scoperto la malattia".

Maurizio Costanzo, ospite della sesta puntata de La repubblica delle donne trasmesso da Retequattro e condotto da Piero Chiambretti, è stato protagonista di una lunga intervista che ha toccato in particolar modo alcune tappe importanti della sua vita professionale e privata, tra sorrisi e vicende infelici. Come il dramma dell'attentato subito dalla mafia nel 1993: il conduttore di CR4 ha chiesto al giornalsita se gli risultasse il fatto che

Maurizio Costanzo A CR4 – La Repubblica delle Donne, in onda questa sera in prima serata su Retequattro, Piero Chiambretti ha intervistato Maurizio Costanzo, che ha raccontato diversi aneddoti salienti della sua vita e della sua carriera. Ripercorrendo il dramma dell'attentato subito dalla mafia nel 1993, gli è stato chiesto se gli risultasse il fatto che – anche a causa alle frequenti ospitate del giudice Giovanni Falcone nel suo

#CR4 - La Repubblica delle donne : tra gli ospiti di stasera Maurizio Costanzo : Nuovo appuntamento con il programma di Piero Chiambretti, tra gli ospiti Maurizio Costanzo, Elena Santarelli, Melissa Satta, Alessandra Cantini e Vladimir Luxuria.

#CR4 - La Repubblica delle donne/ Anticipazioni e ospiti : Maurizio Costanzo e Maria De Filippi - IlSussidiario.net : La Repubblica delle donne, Anticipazioni e ospiti 5 dicembre: omaggio a Maurizio Costanzo con Maria De Filippi, Elena Santarelli e Melissa Satta.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi Dopo la comparsata qualche domenica fa a Che Tempo Che Fa, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi si 'riaffacciano' in tv. Questa volta, però, a 'casa loro', a Mediaset, nella puntata di domani sera di #CR4 – La Repubblica delle Donne, ma non insieme, come successo da Fabio Fazio. 'Lunga vita al Re' è il tema di copertina della serata.