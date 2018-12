La bottiglia di vino più antica del mondo ha 1600 anni

Il vino più caro al mondo : 558mila dollari per una bottiglia di Romanée Conti del 1945 : Una bottiglia di Romanée-Conti del 1945 è stata venduta all'asta da Sotheby's a New York per 558.000 dollari. Alcuni dopo minuti la clamorosa vendita, che fa segnare il record mondiale per il vino più caro del mondo, una seconda bottiglia è stata battuta per 496.000 dollari. Aggiudicato anche il Whisky più caro per oltre 843.000 dollari.Continua a leggere