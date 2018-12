Karlovarsko-Civitanova | Champions League volley 2019 | orario d’inizio e come vederla in

oasport

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Oggi mercoledì 19 dicembre (ore 18.00) si gioca, match valido per la seconda giornata della2018-dimaschile. La Lube sarà impegnata in trasferta ma partirà con tutti i favori del pronostico contro la modesta formazione ceca, c’è grande attesa per l’esordio sulla panchina di Fefé De Giorgi: l’ex palleggiatore della Generazione dei Fenomeni è tornato a casa, con i cucinieri vinse il primo storico scudetto e ora cerca una nuova impresa dopo aver chiuso la parentesi in Polonia. Il nuovo allenatore subentra al dimissionario Medei che ha lasciato lunedì scorso, successivamente sono però arrivate due vittorie in campionato che hanno rilanciato i marchigiani, ora desiderosi di mettere un altro sigillo nella massima competizione continentale dopo quello all’esordio contro Modena.Osmany Juantorena e compagni hanno ...