Juventus | ripresi gli allenamenti di Ronaldo e compagni | Khedira recuperato

(Di martedì 18 dicembre 2018) Nel pomeriggio la Juve è rientrata alla Continassa e Cristianohanno ripreso ad allenarsi in vista della partita contro la Roma. I bianconeri si sono ritrovati dopo due giorni di riposo e hanno così messo nel mirino il match di sabato. Quella contro la Roma sarà la prima di tre sfide in sette giorni per lae per questo motivo è possibile che Massimiliano Allegri possa fare alcuni cambi. Lo stesso tecnico livornese prima del derby aveva annunciato che anche Cristianonelle prossime partite potrebbe godere di un turno di riposo, al momento sembra difficile che CR7 possa rifiatare contro i giallorossi. E' più probabile che il portoghese rifiati o contro l'Atalanta o contro la Sampdoria. Per il match del 22 dicembre la Juve ritroverà certamente Rodrigo Bentancur e probabilmente Sami. Il tedesco, infatti, quest'oggi si è regolarmente allenato con i ...