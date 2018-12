Juventus | il punto sugli infortunati | Cuadrado a rischio operazione | ottimismo Cancelo

Juventus - il punto sulle condizioni degli acciaccati : Benatia - Khedira - Emre Can - Bernardeschi… : La Juventus si avvicina all’ultima partita della fase a gironi di Champions League, quella che decreterà la squadra vincitrice del gruppo H. A Berna contro lo Young Boys i tre punti darebbero la certezza di essere inseriti in prima fascia al sorteggio degli ottavi di finale. Allegri, nonostante l’importanza della partita, potrebbe dar vita a un leggero turnover. Se non mercoledì, Perin si ritaglierà uno spazio nella prossima ...

Juventus - brutte notizie dall’infermeria : il punto sugli infortunati Barzagli - Alex Sandro - Khedira ed Emre Can : Barzagli, Alex Sandro, Khedira ed Emre Can sono i calciatori attualmente ai box della rosa della Juventus, Allegri valuta le condizioni in vista della gara con l’Inter Barzagli, Alex Sandro, Khedira ed Emre Can compongono attualmente il novero degli infortunati in casa Juventus. Alcuni sono in procinto di rientrare in campo, altri invece dovranno osservare uno stop più lungo che preoccupa mister Allegri. Tra questi il difensore ...

Serie A donne - Fiorentina-Juventus 0-2 : bianconere a un punto dalla vetta : Non ha deluso le attese il big match dell'ottava giornata del campionato femminile di Serie A. La Juventus espugna il "Bozzi" di Firenze con un gol per tempo, confermando il secondo posto in ...

Juventus - Allegri fa il punto sugli acciaccati : le ultime su Cancelo - Khedira - Emre Can - Matuidi - Mandzukic… : Alla vigilia della sfida tra Juventus e Milan, Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Tra i temi trattati anche quello sui calciatori che sono alle prese con il percorso di guarigione dai rispettivi infortuni. Il tecnico della Juventus ha iniziato da Emre Can: “Sta andando bene. La prossima settimana rientrerà a Torino, è un giocatore importante e ci farà comodo per la ...

Juventus - il punto sugli infortunati : Rientra Manduzkic, prossimo al recupero Khedira, lavoro personalizzato per Bernardeschi – rallentato da problemi muscolari: questo il quadro relativo agli infortunati della Juventus, che oggi ha ripreso gli allenamenti al Training Center della Continassa. Il gruppo si è concentrato su una seduta dedicata al possesso palla. Mario Mandzukic, assente nelle ultime partite per una distorsione alla caviglia sinistra, ha lavorato con la ...

Le mani della ‘Ndrangheta sulla Juventus - ecco chi è Andrea Puntorno : E’ un’inchiesta incredibile quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. Andrea Puntorno, leader degli Ultras del gruppo “Bravi Ragazzi” è un personaggio chiave della vicenda: il tifoso è considerato dalla magistratura vicino al clan mafioso Li Vecchi e alla ndrina dei Macrì di Siderno: l’uomo, per giunta, sta finendo di scontare una ...