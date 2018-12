Juventus-Atletico Madrid | precedenti scoraggianti per i bianconeri in Champions League

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Juventus - lo stemma sbagliato fa felici i tifosi dell'Atletico Madrid : Piccola gaffe social per la Juventus che, nel twittare l'esito del sorteggio di Champions League, ha postato un'immagine con il vecchio stemma dell' Atletico Madrid , cambiato tra le polemiche l'anno ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Champions League - gaffe social per la Juventus : l’annuncio è sbagliato e i tifosi dell’Atletico Madrid… ringraziano! [FOTO] : Dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League la Juventus pubblica l’esito dell’annuncio sui social ma sbaglia il logo dell’Atletico Madrid: i tifosi dei Colchoneros li ringraziano Quest’oggi a Nyon si sono svolti i consueti sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. Grande attesa per la Juventus, l’unica delle due italiane in prima fascia, che ha beccato un’avversaria non di certo ...

Villaverde : 'Juventus con Ronaldo? Anche l'Atletico ha le sue chance' : TORINO - 'Siamo felici di essere tra le 16 più forti d'Europa ancora una volta, è molto importante per il club. Sapevamo che le squadre teste di serie erano molto forti, ma se vuoi arrivare alla ...

Atletico Madrid-Juventus e Roma-Porto - il focus sulle rivali di Champions : Atletico MADRID JUVENTUS E ROMA PORTO: URNA Champions– Poteva andare peggio, decisamente, alla Roma. Poteva andare meglio invece alla Juventus. Il paradosso dei sorteggi delle italiane in Champions è stato questo: i giallorossi, qualificati come secondi nel proprio girone, hanno avuto un accoppiamento migliore rispetto alla Juventus, passata come testa di serie. L’Atletico Madrid di […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus e ...

Juventus-Atletico Madrid - Ritorno Ottavi Champions League 2019 : programma - orario e tv. Il calendario completo : Juventus-Atletico Madrid sarà il Ritorno degli Ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio, i bianconeri avranno il vantaggio di giocare l’incontro decisivo di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium che cercherà di spingere i Campioni d’Italia verso la qualificazione al turno successivo della massima competizione continentale. Molto dipenderà da come i ragazzi di Massimiliano Allegri saranno usciti dal Wanda ...

Champions League : Roma-Porto e Atletico Madrid-Juventus : Roma, 17 dic., askanews, - Negli ottavi di Champions League la Juventus affronterà l'Atletico Madrid, mentre la Roma ha pescato il Porto. La squadra di Allegri giocherà contro quella di Simeone nello ...

Juventus - Nedved : 'Atletico la squadra peggiore che potessimo pescare. Ci affideremo a Ronaldo - l'uomo della Champions' : ... "Come dice il nostro allenatore, l'importante è arrivare agli ottavi " ha commentato Pavel Nedved ai microfoni di Sky Sport " non importa se come primi o come secondi. Questo sorteggio lo dimostra, ...

Griezmann la stella - Simeone il cuore : c'è l'Atletico sulla strada della Juventus : Le petit diable, terzo sul podio del Pallone d'Oro dietro a Modric e Cristiano Ronaldo, in questo momento è fra i primi quattro-cinque attaccanti al mondo, e, dopo essere stato a un passo dal ...

Juventus-Atletico Allegri : “Chi ha ambizione non ha timore” : JUVENTUS ATLETICO Allegri – “Chi ha ambizione, non ha timore”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta su twitter l’esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri se la vedranno con l’Atletico Madrid di Simeone. Non un sorteggio fortunato per i Campioni d’Italia ma il tecnico di Livorno mette subito […] L'articolo Juventus-Atletico Allegri: “Chi ...

Atletico Madrid-Juventus - Andata Ottavi Champions League 2019 : programma - orario e tv. Il calendario completo : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli Ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio, i bianconeri sono stati molto sfortunati nel sorteggio e l’urna di Nyon ha consegnato la peggiore avversarie possibile. I Campioni d’Italia, che puntano ad alzare al cielo il trofeo dopo aver perso due finali negli ultimi anni, saranno chiamati a una vera e propria impresa contro la compagine spagnola che insegue il sogno di ...

Sorteggio Champions League : sarà Atletico Madrid-Juventus e Roma-Porto : Sorteggio Champions League LIVE – Ecco il quadro completo del Sorteggio di Champions League valido per gli ottavi di finale. sarà -Juventus e Roma-. Un doppio impegno complicato per le italiane, ma grande ottimismo. Ecco il quadro completo: Schalke 04- Manchester City Atletico Madrid-Juventus Manchester United- PSG Tottenham-Borussia Dortmund Lione-Barcellona Roma-Porto Ajax-Real Madrid Liverpool-Bayern Monaco […] L'articolo ...