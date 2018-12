Josè Mourinho è stato esonerato dal Manchester United

José Mourinho è stato esonerato dal Manchester United : Fatale è stato il 3-1 subito domenica in casa del Liverpool. I Reds che passeggiano sui Red Devils è stato l'atto finale dello Special one: il Manchester United ha oggi esonerato José Mourinho. Lo chiedevano i tifosi sui social a suon di #Joseout e la società gli ha accontentati. Un esonero annunc

Stoccata velenosa di Casillas - fischiano le orecchie di José Mourinho : 'quand'è che un allenatore...' : Il portiere spagnolo ha commentato la sconfitta dello United con il Liverpool, attaccando duramente lo Special One Un attacco velenoso, una Stoccata violenta che sicuramente non sarà passata ...

Ranieri - le liti con Mourinho sono solo un ricordo : 'José è un grande amico' : Un tempo, Ranieri e Mourinho, erano avversari in Italia. L'italiano sulle panchine di Juventus e Roma, il portoghese su quella dell'Inter: in quegli anni tante sfide tra i due, in campo e fuori. I ...

Chi è l’allenatore del Secolo? Secondo numeri e trofei non ci sono dubbi : vince Josè Mourinho! : José Mourinho è l’allenatore del secolo. Dal 2001 ad oggi sono state prese in esame le coppe più importanti a livello nazionale e internazionale, per un totale di 292 trofei divisi per 112 allenatori. Alla fine è emerso come il portoghese sia il tecnico più vincente del XXI secolo Allenatore del secolo. È José Mourinho a finire in testa alla speciale classifica che mette a confronto tutti i tecnici che dal 2001 ad oggi hanno vinto trofei. ...

Rooney-Mourinho - storia di un rapporto mai sbocciato : “Josè mi ha fatto vivere momenti imbarazzanti” : L’attaccante inglese ha parlato del suo rapporto con l’allenatore portoghese, svelando alcune singolari retroscena Ieri l’addio alla Nazionale, una serata toccante che Wayne Rooney difficilmente dimenticherà. Una carriera fatta di gol e successi per l’ex Manchester United, ma anche di momenti difficili da superare, come quelli vissuti insieme a Josè Mourinho e rivelati nel corso di un’intervista a Sky Sports. ...

José Mourinho è un prezioso membro dell'élite europea : E rimette il mondo per il suo verso sul suo piedistallo. Per Oscar Wilde, il calcio era un'ottima soluzione per tenere i teppisti lontani dal centro il sabato pomeriggio. Ai tempi antichi, la plebe ...

José Mourinho - la reazione brutale di Stefano Tacconi : 'Gli avrei dato un calcio in c***' : ... l'ex portiere bianconero Stefano Tacconi si è fatto un'idea ben precisa: 'Lui è un provocatore, è fatto così - ha detto a Rmc Sport - È stato provocato? A me sono arrivati insulti per 25 anni... ...

José Mourinho - mago della comunicazione : quegli eccessi che scaldano i cuori : Lo SpecialO con me o contro di me!Avete visto Gullit?Risate scrosciantiChi sei tu?Scatenato MouIl papelitoPorquè?Sei licenziata!Ultimi showScatenare l’inferno fuori, per creare coesione dentro. Tradotto, voi contro di noi. La strategia comunicativa di José Mourinho è chiara, da sempre: lui si mette in testa a quel «noi», a mo’ di scudo, e protegge i suoi «seguaci», calciatori o tifosi che siano. E nonostante lo faccia da anni, gli avversari ...

Juventus-Manchester United - José Mourinho esulta allo Stadium mostrando l'orecchio VIDEO : Dopo il gesto delle manette, dopo la leggendaria corsa tra gli idranti al Camp Nou, c'è una nuova immagine che si aggiunge alla lunga simbologia di José Mourinho. Dopo la vittoria in extremis contro ...

Josè Mourinho e gli screzi con la curva della Juve : “ecco perchè ho fatto il segno del Triplete” : Josè Mourinho ha spiegato quanto accaduto ieri durante United-Juventus, quando ha mimato il segno del Triplete alla curva bianconera Josè Mourinho sempre sincero nelle sue dichiarazioni post-gara. Ieri ha perso contro un’ottima Juventus ed il tecnico del Manchester United ha reso onore alla super difesa dei bianconeri: “Hanno Bonucci e Chiellini come base della squadra che dovrebbero tenere un corso universitario ad Harvard per come ...