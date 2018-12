Istat | cresce il benessere ma peggiorano le relazioni sociali

L'Istat dice che la disoccupazione continua a crescere : Il primo segnale era arrivato a settembre, ora L'Istat conferma per il secondo mese la tendenza. Anche ottobre si è chiuso con un aumento dei disoccupati, pari allo 0,2 per cento su base mensile, con il tasso che raggiunge quota 10,6 per cento. In termini assoluti si tratta di 64 mila persone. L'aum

Istat : cresce disoccupazione a ottobre : 10.34 Il tasso di disoccupazione a ottobre sale al 10,6%, segnando un aumento dello 0,2% rispetto a settembre, e un calo identico rispetto a ottobre 2017. Lo comunica l'Istat.La disoccupazione giovanile è al 32,5%,in aumendo dello 0,1% su base mensile e in calo dell'1,6% su base annua. Occupati pressoché stabili rispetto a settembre (+9.000 unità) e in crescita (+159.000 unità)rispetto a ottobre 2017 Tasso occupazione giovani (15-24 anni) al ...

Commercio estero : Istat - cresce export extra Ue : A ottobre 2018, l'Istat stima per i flussi commerciali da e verso i paesi extra Ue, un rilevante aumento congiunturale per le esportazioni, +5,3%, , che segue la flessione di settembre, -2,8%,, e un ...

Istat : “Un miliardo di investimenti pubblici in ricerca farebbe crescere il pil più del reddito di cittadinanza” : Aumentare di 1 miliardo gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo farebbe aumentare il pil dello 0,1% il primo anno e dello 0,2% in quelli successivi. E l’impatto sarebbe stabile. Al contrario, destinare circa 9 miliardi al reddito di cittadinanza come previsto dalla legge di Bilancio spingerà la crescita dello 0,2% nei primi anni ma nel medio periodo periodo gli effetti si annulleranno progressivamente. La valutazione arriva ...

Istat - la frenata del pil : nel 2018 crescerà meno del previsto : L'Istituto nazionale di statistica ha diffuso oggi le 'Prospettive per l'economia italiana nel 2018-2019' . Dopo la frenata del 2018, il pil dovrebbe tornare ad aumentare nel 2019 con una crescita ...

L'Italia nel 2018 crescerà meno del previsto : Pil +1 - 1% per l'Istat : Nel report sulle Prospettive per l'economia italiana nel 2018-2019, l'Istat rivede al ribasso le previsioni sul Pil del 2018. L'economia italiana quest'anno crescerà dell'1,1% in termini reali, 'in rallentamento' rispetto al +1,6% registrato nel 2017. La previsione precedente, diffusa a maggio, era di un incremento dell'1,4%, ...

Istat : con il reddito di cittadinanza il Pil può crescere del 0 - 2-0 - 3% : Roma, 12 nov., askanews, - Il reddito di cittadinanza potrebbe portare a un aumento del Pil dello 0,2% rispetto allo scenario base. Questa reattività potrebbe essere più elevata, e pari allo 0,3%, nel ...

Istat : cresce peso multinazionali estere : 10.39 Aumenta il peso delle multinazionali estere in Italia, mentre diminuisce quello delle multinazionali italiane all'estero. E' quanto si apprende dal Rapporto Istat. Nel 2016, in Italia erano attive 14.616 imprese a controllo estero (+4,3% rispetto al 2015), con oltre 1,3 milioni di addetti (+4,5%) e un fatturato di oltre 539mld di euro (+1,8% sul 2015). La presenza italiana all'estero è invece diminuita, con un calo sia degli addetti ...

Istat : produttività del lavoro cresce dello 0 - 4% - un quarto di quella Ue : Il valore aggiunto dell'intera economia ha registrato una crescita in volume del 2,1% rispetto al 2016. La produttività del lavoro - calcolata come valore aggiunto per ora lavorata - è aumentata ...

Istat : il Pil dell'Italia ha smesso di crescere - : L'istituto di statistica parla così di un'economia 'stagnante' decretando una pausa all'interno della crescita e dell'espansione. A prevedere invece una crescita del Pil era stato il governo M5s-Lega ...

Istat - cresce l'export ad agosto - +2 - 9% : ANSA, - ROMA, 16 OTT - Ad agosto 2018 l'Istat stima una crescita per le esportazioni, +2,9% sul mese, e un più contenuto aumento per le importazioni, +0,4%,. Su base annua c'è un incremento del 5,1% ...