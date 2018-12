Iran | uno scandalo nepotismo si abbatte sul presidente Rouhani

Baglio-Piccolo : tre fermate metro chiuse e nessuno sa quando riaprIranno : Roma – “Tre fermate di metro chiuse e non si sa neppure per quanto tempo. nessuno e’ in grado di dirlo in Campidoglio. Nessuna certezza quindi per romani e turisti che usano la linea A della metropolitana e per i commercianti, che lamentano sostanziose perdite economiche”. “Una citta’ in ginocchio, ostaggio di decisioni estemporanee e non programmate. L’emergenza tiene sotto scacco questa Giunta, ...

Con 'Uno Nessuno e Centomila' Enrico Lo verso - unico attore conquista il PIrandello : ... le centomila concezioni che gli altri hanno di lui, viene preso per pazzo dalla gente, che non vuole accettare che il mondo sia diverso da come lo immagina. Vitangelo Moscarda è il 'forestiere della ...

Alex Montresor - corsa contro il tempo per salvare il bimbo : dei 2000 aspIranti donatori di midollo nessuno compatibile : È una corsa contro il tempo quella per salvare il piccolo Alessandro Maria Montresor, il bambino di 19 mesi nato a Londra da genitori italiani e affetto da una malattia genetica rarissima che ha bisogno di un trapianto di midollo. Sono 13mila gli aspiranti donatori che hanno risposto all’appello lanciato dalla famiglia sui social lo scorso 25 ottobre, ma solo 2000 i campioni già analizzati. E tra questi nessuno risulterebbe compatibile ...

'Sei personaggi in cerca d'autore' di Luigi PIrandello uno spettacolo di Michele Placido : ...seconda donna Marina La Placa L'assistente del regista Giorgia Boscarino Direttore di scena Armando Sciuto Lo spettacolo ha una durata di un'ora e cinquanta minuti senza intervallo ORARI SPETTACOLI ...

Trump colpisce il petrolio dell'Iran e dà uno schiaffo all'Europa - eccetto l'Italia - : Le sanzioni. Stavolta ad essere colpito è il cuore dell'economia dell'Iran. La nuova stretta Usa annunciata dall'amministrazione Trump è pronta a entrare in vigore lunedì 5 novembre, alla vigilia delle elezioni di metà mandato. Si abbatterà sopratutto su ...