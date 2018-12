Inter | Marotta | Icardi alla Juve? Forse un sondaggio | niente concretezza

Inter - Marotta : 'Icardi-Juve? Un sondaggio - c'era da sistemare Higuain...' : MILANO - Sondaggi, richiesta di informazioni, ma tutto qui. Nessuna trattativa. Beppe Marotta fino a qualche settimana fa era l'amministratore delegato della Juventus , adesso lo è dell' Inter e se c'...

Inter - i tifosi scatenati sui social : “Marotta portaci Mourinho” : La notizia del giorno è sicuramente l’esonero dal Manchester United di Josè Mourinho, in mattinata il Manchester United ha comunicato l’addio con lo Special One, divorzio inevitabile e che era nell’aria ormai da diverso tempo. Il tecnico paga i risultati deludenti in stagione nonostante la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ma soprattutto il rapporto compromesso con gran parte dello spogliatoio, ...

Inter - Zanetti : 'Siamo felici del lavoro di Spalletti - Marotta un grande professionista' : In casa Inter è ancora aperta la ferita lasciata dalla sfida contro il PSV Eindhoven, che di fatto ha escluso i nerazzurri di mister Luciano Spalletti dalla Champions League. L'Inter proseguirà comunque il suo cammino europeo in Europa League. Ieri mattina a Nyon, in Svizzera, si sono svolti i sorteggi validi sia per la Champions che per l'Europa League. Ai nerazzurri è andata piuttosto bene, perché sono stati accoppiati con il Rapid Vienna. ...

Inter - Marotta sta preparando un colpo alla Bentancur in Sudamerica : Secondo quanto svela La Gazzetta dello Sport , l'idea di Beppe Marotta è di sfornare un nuovo colpo 'alla Bentancur' in Sudamerica. In particolare, il Flamengo vuole Gabigol ed è l'occasione giusta per strappare ai brasiliani il talento ...

Inter - Marotta : "Rilancerò l'Inter. Sennò vince sempre la Juve..." : Io vivo soprattutto della passione verso questo mondo. Con Pavel diventiamo nemici calcisticamente, ma la vita continua'. Sorteggio Europa League, il nostro commento: "Inter e Napoli, tutto facile. ...

Juventus - Nedved : 'Voglio bene a Marotta - mi ha fatto male vederlo all'Inter' : TORINO - La cerimonia del Golden Boy diventa terreno di pace per ricomporre il piccolo screzio tra Beppe Marotta e Pavel Nedved. Dopo essersi abbracciati dietro le quinte, il vicepresidente bianconero ...

Inter - gli abbracci di Marotta e le frecciate di Nedved : Ieri la prima ufficiale da neo dirigente per Marotta: abbracci con Zhang, Zanetti e Antonello, ma da Torino Nedved attacca

Nedved - altra stoccata a Marotta : "Un altro dirigente non sarebbe andato all'Inter" : Pavel Nedved era presente a Nyon per i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus non è stata molto fortunata dato che al prossimo turno incontrerà l'Atletico Madrid di Diego ...

Inter-Icardi - distanza sulle cifre : Wanda chiede 8 mln. e Marotta... : non è un grande appassionato dell'istituto della clausola, non la ritiene utile fino in fondo per la politica societaria. Ecco perché non va escluso uno scenario differente rispetto al passato: si ...

Inter - la stoccata di Nedved a Marotta : 'Forse non è mai stato juventino' : La notizia era ormai nell'aria da tempo ma giovedì è arrivata anche l'ufficialità: Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell'Inter dedicato al lato sportivo, con Alessandro Antonello che si dedicherà a tutto il resto. L'ex dirigente della Juventus ha annunciato il suo addio ad ottobre dopo il successo contro il Napoli, ponendo fine ad un'avventura che lo ha visto come protagonista nella vittoria di sette scudetti consecutivi e ...

Inter-Udinese - Marotta day : 'prima' a San Siro con vittoria. Abbracci e sorrisi in tribuna. FOTO : Il nuovo amministratore delegato nerazzurro ha festeggiato con un successo per 1-0 la prima uscita da dirigente. Abbracci con Zhang e Zanetti in tribuna dopo il rigore segnato da Icardi, decisivo per ...

Spalletti : 'Marotta? Io voglio difendere sempre l'Inter' : ' A volte perdiamo dei palloni banali - ha spiegato l'allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport - poi c'è la gestione in area di rigore. Abbiamo puntato la linea difensiva quattro o cinque ...

