Inter | festa di Natale | l’attaccante Icardi allo scoperto dopo il caos scatenato da Wanda

Salvini a festa ultrà - Silp Cgil : “Se agente fa la stessa cosa subisce una sanzione disciplinare”. Pd annuncia Interrogazione : Se un poliziotto ‘comune’, di quelli che ogni giorno “rischiano la vita in strada per difenderci”, come direbbe Matteo Salvini, avesse salutato e stretto la mano a un capo ultrà che ha patteggiato per un anno e mezzo per droga “sarebbe già stato sanzionato”. Il giorno dopo la partecipazione del ministro dell’Interno alla festa per i 50 anni della Curva Sud del Milan con il saluto a Luca Lucci, figura ...

Inter - Lautaro Martinez e Mauro Icardi : che coppia alla festa di compleanno di Wanda Nara : Sono passati soli due giorni dalla sconfitta dello Stadium, che ha condannato l'Inter al quarto ko in campionato e a un terzo posto che dista ben 14 punti dalla Juventus capolista e 6 dal Napoli ...

Icardi nella bufera - tifosi dell’Inter furiosi : l’attaccante troppo ‘allegro’ alla festa di Wanda Nara [VIDEO] : Wanda Nara festeggia il compleanno e l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi si scatena portando alla reazione da parte dei tifosi nerazzurri. Sono appena passate 24 ore dalla sconfitta nella gara di campionato dell’Inter contro la Juventus e l’attaccante ‘festeggia’, non sono mancate le critiche sui social negli ultimi minuti. Buona prestazione per la squadra di Luciano Spalletti che nel primo tempo aveva impensierito la retroguardia ...

A Cannara torna la festa della Cipolla per la sua WInter Edition : Iniziative anche al teatro comunale Thesorieri con spettacoli e letture per bambini, mentre al museo sabato 8 sarà inaugurata la mostra di pittura 'Il tempo vuoto' di Tannaz Lahiji ed Edoardo Cialfi. ...

Pedemontana : Apl riceve 11 manifestazioni Interesse : Milano, 3 dic. (AdnKronos) - Autostrada Pedemontana Lombarda rende noto che, a seguito della consultazione preliminare di mercato indetta dalla società volta ad acquisire informazioni ed elementi utili alla definizione e indizione di procedure di gara relative alla progettazione, esecuzione e gestio

La Festa della Streghe di Craveggia ha perso di significato? Intervento di Sara Ielmoli - ex organizzatrice della festa : Di solito si reinvestivano i soldi in toto, ricordo che un anno si raccolse circa 1200 euro e l'anno dopo si spesero per tutti gli spettacoli , aumentandone il numero, e comprare il tulle etc. ...

Tottenham-Inter alle 21 La Diretta Serve un punto per la festa : È una partita caldissima quella che va in scena a Londra questa sera tra Tottenham Hotspur ed Inter; per gli inglesi, che due settimane fa hanno battuto in rimonta il PSV per 2-1, è l'ultima chance di ...

La crudele festa (dichiarata di Interesse turistico) in cui gli spagnoli danno fuoco a un toro : Ogni anno a Medinaceli, in Spagna, va in scena l’orribile spettacolo del ‘toro Jubilo’. Un supplizio nel quale al povero animale vengono bruciate due palle legate sulle corna. Il fuoco genera panico e angoscia nell'animale che cerca inutilmente di fuggire fino a cercare di suicidarsi sbattendo con violenza la testa. Invano le associazione ambientaliste cercano di impedire quella che in pieno XXI secolo continua ad essere considerata una “festa” ...

Sanac - cinque manifestazioni d'Interesse per rilevare l'azienda : Massa - "Occorrono chiarimenti e delucidazioni dal Governo sul futuro industriale della Sanac" così ha dichiarato il deputato del Pd Cosimo Maria Ferri, membro della commissione Giustizia Camera dei ...

Francia - tensione tra manifestanti e polizia : più di 100 feriti e oltre 50 fermi. L’Intervento delle forze dell’ordine : I “giubbotti gialli“, dai gilet catarifrangenti usati in caso di incidente, hanno manifestato contro l’aumento del prezzo dei carburanti, bloccando diverse città della Francia. A Parigi, hanno tentato di raggiungere l’Eliseo, dove sono stati respinti dalla polizia. In tutto, ci sono stati più di 100 feriti, oltre 50 fermi e un morto: in Savoia una manifestante di 63 anni è morta investita da un’auto. Nel video, un ...

Napoli - l'Intero quartiere in festa per l'arrivo di Cavani e del Psg : Via San Giovanni a Carbonara in fibrillazione fin dalle prime ore del mattino per l'arrivo del Paris Saint Germain di Cavani e Mbappé. I parigini non sono comunque il Real, anche se...

Ue - Conte : Manifestazione Salvini? Con Europa Interloquisco io : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse