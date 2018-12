Informazione | al via il nuovo Telegiornale Regionale Veneto 2

Informazione : al via il nuovo Telegiornale Regionale Veneto (4) : (AdnKronos) - Angelo Squizzato, Direttore del nuovo TG ha spiegato: “Più che una scommessa, siamo ormai una realtà. Partiti da pochi giorni, abbiamo già raggiunto numeri superiori alle nostre attese e in futuro vogliamo sicuramente migliorarci e consolidarci ulteriormente. Abbiamo saputo fare squadr

Libertà di stampa - i giornalisti : basta attacchi Fattori (M5s) : ora via tutti quelli eletti con noi Di Maio : Informazione è sacra - ma no bugie : Flash mob in molte città per dire "giù le mani dall'informazione" in risposta alle dichiarazioni dei leader pentastellati. La senatrice dissidente grillina chiede un passo indietro ai giornalisti eletti con il Movimento 5 Stelle. Il vicepremier in diretta Fb: vogliamo una stampa libera da tutto e tutti