Incentivi per le assunzioni | non basterà il 110 e lode

Manovra - arrivano la nuova ecotassa e Incentivi sull’acquisto dell’auto per chi rottama : Cambia l'ecotassa e arrivano gli incentivi per chi acquista una nuova auto, ancora più alti per chi rottama il suo vecchio veicolo. Gli emendamenti alla legge di Bilancio presentati in commissione al Senato modificano l'ecotassa - che non si pagherà sulle utilitarie - e prevedono forti incentivi per chi acquista auto elettriche o ibride.Continua a leggere

Incentivi anche per scooter «verdi» - ecotassa ridotta e rispunta la rottamazione : Il difficile compromesso M5S-Lega sulla cosiddetta “ecotassa” potrebbe concretizzarsi in un limite di 161 grammi di CO2 per chilometro per far scattare l’imposta e in un rinvio di tre mesi, a marzo, del meccanismo....

Ecotassa solo su suv e auto di lusso. Restano gli Incentivi per elettrico e ibrido : Volkswagen, “per aver risolto il problema dell’inquinamento automobilistico producendo automaticamente meno emissioni quando le automobili sono sottoposte a test” (Foto: Sean Gallup/Getty Images) Tra le proposte più criticate della manovra finanziaria approvata alla Camera e ora al vaglio del Senato – ma ancora in attesa di un accordo con Bruxelles che potrebbe arrivare domani – c’era l’emendamento riguardante una Ecotassa per le automobili più ...

Ecotassa - arriva la stangata per Suv e auto extralusso : Incentivi per le vetture ibride o elettriche : In una fase in cui l'economia appare in progressivo rallentamento, ciò che servirebbe è un concreto supporto del governo alle nostre aziende, alle nostre imprese più rappresentative'.

Manovra - torna la tensione Lega-M5S : stop all'ecotassa e agli Incentivi per i veicoli ecologici : Se gli amici del M5s trovano altre coperture per gli incentivi siamo ben contenti" ha spiegato oggi, a margine dei lavori della Commissione Bilancio del Senato, il sottosegretario all'economia ...

Manovra - Lega all’attacco dell’ecotassa. Garavaglia : “Governo dice no”. Modifica per togliere anche gli Incentivi al green : La Lega va all’attacco dell’ecotassa. Un emendamento alla Manovra del Carroccio propone lo stop non solo all’imposta sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. Con il sottosegretario all’Economia, Massimo Garavaglia, che nel frattempo smentisce la posizione della sua parigrado in quota M5s, Laura Castelli, e ribalta la posizione del governo: “Come esecutivo diciamo no a qualsiasi nuova tassa, ...

Manovra - la Lega : via ecotassa e anche Incentivi per auto elettriche : In attesa dell’esito della trattativa a Bruxelles, Lega e M5S ai ferri corti sulle misure per ridurre il deficit. Giorgetti: reddito cittadinanza rischia di alimentare il lavoro nero, se non si realizza contratto si torni al voto. Di Maio: contratto l’ho firmato con Salvini, andiamo avanti...

Bonus-malus - incentivi e disIncentivi per la mobilità sostenibile : Per attuare l'Accordo di Parigi e affrontare la crisi climatica, per migliorare la qualità dell'aria delle nostre città, ancora pericolosa per la salute, incentivare una mobilità più ecologica e disincentivare quella più inquinante, è una scelta necessaria quindi positiva.Questa doppia scelta, di incentivo e di disincentivo economico, va inserita in quadro strategico sia di medio (al 2030) sia di lungo ...

Accordo FIGC-Governo : premi e Incentivi per chi utilizza i giovani in Serie A : C'è stato, su questo tema, un incontro con protagonisti il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport On. Giancarlo Giorgetti, il Sottosegretario ai rapporti con ...

Manovra : rischio risorse da ecotassa non bastino per Incentivi : Roma, 10 dic., askanews, - I 300 milioni di euro provenienti dall'ecotassa sulle auto a più alte emissioni di CO2 rischiano di non bastare per finanziare gli incentivi per l'acquisto di auto ...

Tassa auto - il governo frena : Incentivi per comprare veicoli ecologici : Il governo frena sulla nuova Tassa sulle auto inquinanti entrata in manovra con un emendamento a firma M5S approvato nella notte. 'Quella inserita nella Legge di Bilancio è una norma per aiutare chi ...

Incentivi per le elettriche e tasse per le utilitarie : il Governo fa già marcia indietro? : L’emendamento che prevede una sorta di bbonus-manul per l’acquisto di auto nuove potrebbe essere modificato in Senato Nella notte tra martedì e mercoledì è stato approvato un emendamento nella manovra di bilancio che prevede Incentivi tra 1500 e 6.000 euro per chi comprerà dal primo gennaio 2019 un’automobili nuova a gas, ibrida o elettrica. La nota dolente però è che chi comprerà un’auto nuova che inquina più di 90g/km di CO2 dovrà pagare ...

Dal 2019 Incentivi per le auto elettriche - sovrattasse fino a 3000 euro per gli altri : Un emendamento alla legge di Bilancio approvato alla Camera in commissione Bilancio, prevede che, a partire dal 2019, tutti coloro che acquisteranno un nuovo veicolo pagheranno delle tasse che andranno calcolate in base al livello di inquinamento del proprio mezzo. Per l'acquisto delle auto elettriche, invece, sono previsti ulteriori incentivi. Possibili ulteriori modifiche Gli incentivi sono dunque mirati a dare una marcia in più affinchè ...

Auto inquinanti - spunta la sovrattassa : Incentivi per i veicoli eco sino a 6.000 euro : spunta a sorpresa nella legge di bilancio un bonus malus per le Auto in base alle emissioni di Co2. La novità arriva con un emendamento approvato dalla commissione bilancio della Camera. Dal primo ...