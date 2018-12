Incentivi anche per scooter «verdi» | ecotassa ridotta e rispunta la rottamazione

Manovra - nuovo scontro sull'ecotassa | Lega : "Via anche gli Incentivi green" | M5s : "Bonus auto green deve restare" : Un emendamento della Lega vuole lo stop alla ecotassa ma anche agli incentivi delle auto "green"Il sottosegretario Garavaglia: "Se gli amici del M5strovano altre coperture siamo ben contenti". Gli risponde l'omologo ai Trasporti di M5s Dell'Orco: "La riformuleremo ma misura imprescindibile"

Manovra è scontro sull'ecotassa - Lega : via anche gli Incentivi green : Un emendamento della Lega vuole lo stop alla ecotassa ma anche agli incentivi delle auto "green"Il sottosegretario Garavaglia: "Se gli amici del M5strovano altre coperture siamo ben contenti". Gli risponde l'omologo ai Trasporti di M5s Dell'Orco: "La riformuleremo ma misura imprescindibile"

Manovra - Lega all’attacco dell’ecotassa. Garavaglia : “Governo dice no”. Modifica per togliere anche gli Incentivi al green : La Lega va all’attacco dell’ecotassa. Un emendamento alla Manovra del Carroccio propone lo stop non solo all’imposta sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. Con il sottosegretario all’Economia, Massimo Garavaglia, che nel frattempo smentisce la posizione della sua parigrado in quota M5s, Laura Castelli, e ribalta la posizione del governo: “Come esecutivo diciamo no a qualsiasi nuova tassa, ...

Manovra - la Lega : via ecotassa e anche Incentivi per auto elettriche : In attesa dell’esito della trattativa a Bruxelles, Lega e M5S ai ferri corti sulle misure per ridurre il deficit. Giorgetti: reddito cittadinanza rischia di alimentare il lavoro nero, se non si realizza contratto si torni al voto. Di Maio: contratto l’ho firmato con Salvini, andiamo avanti...

Manovra 2019 - Incentivi fino a 6 mila euro per elettriche - ibride e metano. Ma c'è anche una nuova tassa : Dopo mesi di indiscrezioni, mezze aperture, silenzi e marce indietro il governo, quasi in zona cesarini, ha tratto il dado: gli Incentivi arriveranno. A partire dall1 gennaio 2019 sono stanziati 300 milioni di euro allanno per tre anni: serviranno a dare un contributo economico, sotto forma di riduzione del prezzo dacquisto da parte della concessionaria, a chi comprerà, anche in leasing, auto nuove, cioè mai immatricolate prima, con basse ...

Dallo stop allo scudo delle banche agli Incentivi per le auto ecologiche - qui le ultime novità : La commissione Bilancio ha approvato varie modifiche alla finanziaria che da stasera sarà in Aula. Quota 100 e reddito di cittadinanza rinviati al Senato -

Incentivi carburanti in Fvg anche nel 2019 - comprese le auto da Euro 0 a Euro 4 - : ' Gli Incentivi regionali per l'acquisto dei carburanti saranno confermati anche nel 2019 . Nelle prossime settimane verrà effettuato uno studio al fine di sedersi al tavolo con le compagnie ...