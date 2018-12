Il Segreto Anticipazioni 19 dicembre 2018

Il Segreto Anticipazioni spagnole : il ritorno di Emilia e Alfonso : anticipazioni spagnole Il Segreto: Emilia e Alfonso rapiti in Francia, Fernando aiuta Maria a liberarli Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il ritorno di Emilia e Alfonso. La coppia Castaneda, però, deve vedersela davvero brutta prima di riabbracciare i loro cari. Abbiamo visto nel corso delle ultime puntate andate in onda su Canale 5 […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: il ritorno di Emilia e Alfonso proviene ...

Il Segreto - puntata serale/ Severo e Carmelo - attenti a quei due... - Anticipazioni 18 dicembre - : Il Segreto, puntata serale 18 dicembre: dopo il ritrovamento della camicia insanguinata, tutti sono convinti che Saul sia morto, ma chi l'ha ucciso?

Il Segreto Anticipazioni 18 dicembre 2018 : Fernando mette in guardia Mauricio : La versione della sparizione di Saul, fornita da Prudencio, non convince Fernando. Il Mesia tiene gli occhi ben aperti.

Il Segreto - anticipazioni spagnole : l’italiano ALESSANDRO BRUNI interpreta il dottor ALVARO FERNANDEZ : Nuovi ingresso “italiano” nelle puntate spagnole de Il Segreto: da qualche puntata, i telespettatori iberici stanno familiarizzando con il volto del dottor ALVARO FERNANDEZ, interpretato da ALESSANDRO BRUNI. Il nuovo personaggio, stando a quanto emerge dalle anticipazioni, andrà ad inserirsi nel complicatissimo triangolo tra Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami), Elsa Laguna (Alejandra Meco) e la cattivissima Antolina (Maria Lima). Il ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 24 al 28 dicembre 2018 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da lunedì 24 a venerdì 28 dicembre 2018: Mauricio cerca invano di convincere Fernando a non sabotare le nozze tra Severo e Irene. Il Mesia, poco dopo, tranquillizza Raimundo sulla questione. Julieta, intanto, si trasferisce alla villa su consiglio di Prudencio, per tentare di capire se Fernando e la “scomparsa” Francisca abbiano delle responsabilità nella morte di Saul. Adela ...

Anticipazioni - Il Segreto : Antolina scopre di essere incinta - la Laguna sta male : Le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nei primi mesi del 2019, si soffermano su Antolina e Elsa interpretate dalle attrici spagnole Maria Lima e Alejandra Meco. Se l'ex ancella scoprirà di attendere un bambino dopo aver fatto l'amore con Isaac, la salute della Laguna avrà un peggioramento in seguito alla sua prigionia. Il Segreto: l'arrivo di Isaac e Antolina Elsa ed Isaac diventeranno i protagonisti delle nuove puntate de ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Emilia e Alfonso lasciano di nuovo Puente Viejo : Nelle puntate della soap opera spagnola “Il Segreto” che i telespettatori vedranno su “Antena 3” questa settimana ritorneranno due storici personaggi ma, purtroppo, soltanto per poco. Si tratta di Emilia e Alfonso Castaneda che, dopo essere stati messi in salvo grazie all’intervento provvidenziale della figlia Maria e del responsabile del loro rapimento, ovvero da Fernando Mesia, si daranno di nuovo alla fuga. In particolare i due ex locandieri, ...

Anticipazioni Il Segreto : Carmelo e Severo uccidono Basilio : Nelle prossime puntate de 'Il Segreto' ci sono Anticipazioni importanti riguardanti il personaggio di Adela alle prese con le lettere "misteriose" di uno stalker. Si tratta di Basilio, uno psicopatico che, per una vicenda legata al passato, torna nella vita della moglie di Carmelo con l'intento di uccidere l'insegnante. Basilio Duràn ritiene che Adela sia la causa della fine della sua storia con Leticia, un'amica di Adela e vuole vendicarsi nei ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 18 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 18 dicembre 2018: Irene vorrebbe che Adela parlasse a Carmelo dei messaggi anonimi ricevuti, ma lei non vuol saperne. Julieta, sempre più preoccupata e insofferente, decide di andare a cercare Saul. Marcela e Matias stanno pensando di assumere una persona che li aiuti alla locanda. Fernando, non credendo alla versione raccontata da Prudencio, avvisa Mauricio. Onesimo vuole produrre tinte per capelli. ...

Anticipazioni Il Segreto : la cattiveria di Fulgencio che vuole vendicarsi di Francisca : Nelle puntate italiane de Il Segreto, Francisca è scomparsa nel nulla ed in contemporanea è tornato a Puente Viejo Fernando Mesia. L'uomo ha giustificato il suo ritorno in paese comunicando di essere il "delegato" della Montenegro e ciò a seguito di una delega che la donna avrebbe firmato a suo nome. Ma sarà davvero così? Vediamo gli sviluppi di questa intricata vicenda. La preoccupazione di Raimundo Le Anticipazioni de Il Segreto ci svelano che ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta va a vivere alla villa con Prudencio : Continuano le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' che riesce ad attirare l'attenzione di milioni di telespettatori. Il pubblico deve fare i conti con il mistero intorno alla scomparsa improvvisa di Saul che crea la preoccupazione della donna amata mentre Prudencio cerca un modo per allontanare ogni sospetto su un coinvolgimento nell'omicidio del fratello. Le Anticipazioni delle ...

Il Segreto Anticipazioni : FRANCISCA e RAIMUNDO “sequestrati” da… : La misteriosa scomparsa di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) sta attualmente caratterizzando gli episodi italiani della telenovela Il Segreto: soltanto pochi giorni fa, il terribile Fernando Mesia (Carlos Serrano) è infatti riapparso a Puente Viejo e, attraverso una delega legale firmata dalla dark lady, ha comunicato agli abitanti della villa di essere a tutti gli effetti il “sostituto” temporaneo della Montenegro. Dando uno ...

Il Segreto Anticipazioni : Fernando è tornato a Puente Viejo : Carlos Serrano (Fernando) - Il Segreto Nuovi ed inevitabili colpi di scena attendono gli spettatori de Il Segreto nei prossimi giorni. Il perfido Fernando Mesia è, infatti, tornato a Puente Viejo. A distanza di quattro anni, il personaggio interpretato da Carlos Serrano ha rimesso piede alla Casona, provocando inevitabilmente lo sgomento di tutti gli abitanti del paese. L’uomo dichiara di volersi riscattare e rifarsi una nuova vita, ma in ...