Il papà dei Rodriguez | Gustavo | ha scatenato il panico a Milano | urla e lancio di oggetti

PAPA FRANCESCO 'ANTISOVRANISTA' : ATTACCA RAZZISMO E CORRUZIONE POLITICA/ L'elogio dei giovani a S.Marta : PAPA FRANCESCO, per la 52esima Giornata mondiale della Pace elenca le virtù e i 'vizi' della POLITICA. Tra questi ultimi RAZZISMO, xenofobia e CORRUZIONE.

Il Papa dalla parte dei migranti "La politica li accusa di tutto" : Papa Francesco non usa giri di parole e manda un messaggio chiaro alla politica che, a suo dire, negli ultimi tempi ha messo sempre di più i migranti nel mirino. Nel suo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, il Papa afferma: "Non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza". Poi il Pontefice parla sempre dei conflitti che accompagnano la storia dell'uomo: ...

papà Di Maio si arrende Via alla demolizione dei fabbricati abusivi : Tempo scaduto per Di Maio senior. Il Papà del vicepremier Luigi Di Maio non avrebbe fornito alcuna documentazione al Comune di Mariglianella, dopo la contestazione degli abusi edilizi (4 fabbricati) nei terreni di proprietà. Due giorni fa, il 14 dicembre, sono terminati i 10 giorni concessi ad Antonio Di Maio per presentare eventuali controdeduzioni in seguito all'accertamento di 4 immobili privi di autorizzazioni. Licenze, condoni e carte: Di ...

Incontro tra il Papa e Conte - udienza fissata da tempo : sullo sfondo il tema dei migranti : di Franca Giansoldati CITTA' DEL VATICANO - Auguri di Natale tra Papa Francesco e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: si vedranno stamattina, in Vaticano, nel corso di una udienza annunciata ...

Papa : bambino Gesù ci ricorda che metà dei profughi sono minori : Città del Vaticano, 14 dic., askanews, - 'Quest'anno, in particolare, ci chiama a riflettere sulla situazione di tanti uomini, donne e bambini del nostro tempo - migranti, profughi e rifugiati - in ...

Papa Francesco e la riforma della Curia romana : in ‘Predicate il Vangelo’ il bilancio dei primi 6 anni ‘rivoluzionari’ di Bergoglio : Papa Francesco sta davvero riformando la Curia romana? E se sì, in che modo sta lottando contro corruzione, carrierismo, soldi e sesso? A rispondere a queste domande è il libro Predicate il Vangelo. La riforma della Curia romana di Papa Francesco, edito da Elledici, scritto dal vaticanista de ilfattoquotidiano.it Francesco Antonio Grana. Il volume ripercorre l’opera di riforma messa in atto dal Papa latinoamericano nei primi sei anni del suo ...

ss”Stanno ammazzando Fabrizio Corona!”. La chiamata ai Carabinieri - poi il terrore. Un fatto gravissimo : paura per l’ex re dei paparazzi : Se sia o no una trovata pubblicitaria di Corona nessuno lo sa con certezza. L’unica cosa che possiamo fare è raccontarvi i fatti. Alle 22.30 di lunedì una pattuglia dei Carabinieri percorreva via Sant’Arialdo, a una cinquantina di metri dalla stazione ferroviaria dell’Alta velocità, impegnata nei controlli sul perimetro del bosco della droga di Rogoredo. All’altezza del cavalcavia Pontinia c’erano delle Land Rover parcheggiate e circondate da ...

Onu - 70 anni fa la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani/ 10 dicembre - Papa : "dignità oggi non per tutti" - IlSussidiario.net : 70 anni fa la firma sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: la ricorrenza dell'Onu il 10 dicembre 1948 e i messaggi di Papa Francesco e Mattarella

Corinaldo - Mattarella 'Non si può morire così'. Conte ai gestori dei locali 'Cautela'. Il Papa 'Prego per i morti' : Una tragedia - quella della discoteca di Corinaldo - che supera i confini nazionali e finisce sui media di tutto il mondo. Una tragedia che travolge anche la politica, nel giorno in cui sono in programma ben due manifestazioni in piazza. Quella della Lega a Roma , quella dei No Tav , a Torino. Il capo dello Stato ...