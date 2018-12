Il nuovo Ponte Morandi e le dimissioni del premier belga

Il colosso Salini-Impregilo costruirà il nuovo Ponte di Genova. Per i 5Stelle "non è il top - ci sono delle ombre" : E' mattino presto quando sugli smartphone di alcuni deputati M5s iniziano a rimbalzare messaggi di questo tenore: "Ma come? Proprio Impregilo?". I lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul Polcevera a Genova sono stati affidati alla cordata Fincantieri-Salini-Italferr. Decisione che fa discutere i 5Stelle. Salini-Impregilo, l'azienda che opera nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria, "non è esattamente il top", confessa un ...

Genova - a febbraio via i lavori per il nuovo Ponte : la ricostruzione costerà 220 milioni : A oltre quattro mesi dal crollo del ponte Morandi, sappiamo finalmente chi lo ricostruirà: il nuovo ponte sul Polcevera a Genova sarà infatti costruito da Salini Impregilo,...

Genova - Bucci : il nuovo Ponte sarà solido - funzionale e bello : Genova, 18 dic., askanews, - 'Non solo tecnologia ma anche cuore, è un'opera vicina a noi genovesi, solida e ben piantata per terra, che va avanti passo dopo passo, funzionale e bella ma nello stile ...

Genova - è di Renzo Piano il progetto del nuovo viadotto : non si chiamerà più Ponte Morandi : L'opera verrà realizzata entro il dicembre del 2019 dalla cordata composta da Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr per un costo complessivo di circa 220/230 milioni di euro. La struttura utilizzerà “pile” anziché “stralli” "nel rispetto della sensazione di avversione psicologica maturata in città dopo il crollo del Morandi".Continua a leggere

Stefano Boeri sul nuovo Ponte di Genova. "Senza monumentalismi né autocommiserazioni - una risposta molto genovese" : Il viadotto Morandi "non è solo di Genova o del nord Italia, è il Ponte d'Italia" e la scelta adottata individua "una soluzione funzionale, sobria e altamente simbolica. Una soluzione molto genovese, direi, senza monumentalismi né autocommiserazioni. E affidare il progetto a un altissimo rappresentante dell'architettura italiana è un grande messaggio che l'Italia dà all'estero. Credo che alla fine la scelta di ...

Ricostruzione del nuovo Ponte Morandi : Via libera della Procura all’avvio del cantiere di demolizione sul moncone Ovest. Resta il sequestro sui detriti. Alle 17 il commissario Bucci presenterà le imprese coinvolte

