Il monito di Papa Francesco | ' La politica non accusi i migranti di tutti i mali'

Lo zio le taglia la gola mentre dorme : il papà sente urlare la figlioletta nel baby-monitor : La piccola Josephine Bulubenchi, una bimba di appena 3 anni, è stata uccisa dallo zio 33enne nella casa dove abitava a Clinton County, nello Stato del Kentucky. Il suo papà si è accorto che qualcosa non andava dopo aver udito un urlo della figlia sul baby-monitor. Purtroppo non ha fatto in tempo a fermare l'assassino.Continua a leggere