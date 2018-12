Il ministro Grillo | Rivedere il numero chiuso a Medicina

INFLUENZA - FINITI I VACCINI IN MEZZA ITALIA/ Il ministro della Salute Grillo sui social parla di altro e... : INFLUENZA, VACCINI esauriti in MEZZA ITALIA: scorte agli sgoccioli. Cos'è successo, quali sono i motivi di questa carenza e di chi è la colpa.

Controlli Nas : irregolare 1 mensa su 3. ministro Grillo : “Film orrore” : Controlli Nas: irregolare 1 mensa su 3. Ministro Grillo: “Film orrore” I carabinieri hanno effettuato un monitoraggio su 224 refettori dall’inizio dell’anno scolastico: 81 sono risultate irregolari e 7 sono state chiuse. Tra le violazioni anche insetti nei panini, cibo scaduto e topi nelle cucine Parole chiave: ...

Malasanità in Campania - video Le Iene/ ministro Salute Giulia Grillo : "Il vostro servizio mi ha distrutto" : Malasanità in Campania, video: Le Iene si rivolgono al Ministro della Salute Giulia Grillo. "Il vostro servizio mi ha distrutto". Interverrà davvero?

Dichiarazioni di Giulia Grillo - Toma : «Il ministro chieda scusa ai molisani» : Secondo l'esponente governativo, "in Molise, Calabria, Campania non puoi non mettere una figura di legalità, sono Regioni dove sono agli onori della cronaca i problemi giudiziari". Non so a quali ...

Sanità - ministro Grillo : “Con il nuovo Piano nazionale delle liste d’attesa riportiamo la salute dei cittadini al primo posto” : “Ho trasmesso alle Regioni il nuovo Piano nazionale di Governo delle liste di Attesa per riportare la salute dei cittadini nelle priorità dell’azione politica“: lo ha dichiarato Giulia Grillo, Ministro della salute. “Il Piano mancava da quasi 10 anni e conteneva generiche azioni di governo. Ora mettiamo regole certe e stanziamo fondi per dire basta alle attese infinite per una visita medica o un esame diagnostico! Presto, insieme ...

Il ministro della Salute Giulia Grillo ha azzerato il Consiglio Superiore di Sanità : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha deciso di azzerare il Consiglio Superiore di Sanità. Con una lettera spedita nella giornata di oggi, il ministero ha comunicato la revoca delle nomine dei componenti non di diritto dell'organo tecnico-consultivo del ministero. I 30 membri revocati erano stati nominati l'anno scorso dal Governo Gentiloni.Continua a leggere

Salute - il ministro Giulia Grillo revoca la nomina dei 30 membri non di diritto del Consiglio superiore di sanità : Giulia Grillo ha revocato la nomina dei componenti non di diritto, vale a dire tutti e 30 i membri, del Consiglio superiore di sanità, l’organo tecnico-consultivo del ministero della Salute. La decisione è stata resa nota con un decreto di revoca. Il Css era stato nominato dall’ex ministro Beatrice Lorenzin con decreto del 1° dicembre 2017 e si era insediato il 20 dicembre dello stesso anno. La presidente uscente, Roberta Siliquini, ...