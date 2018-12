Il ministero della Salute vuole che i medici scrivano meglio

Il ministero della Salute ai medici : "Scrivete le ricette in stampatello ed evitate le sigle" : Abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli, ma anche una scrittura 'indecifrabile' o indicazioni date velocemente per telefono. Quando si tratta di prescrivere un farmaco o una terapia, tutto ciò è prassi per vari medici, ma il Ministero della Salute lancia un'allerta: questa modalità di prescrizione può indurre in errore e causare danni ai pazienti.Da qui la pubblicazione di nuove raccomandazioni ad hoc per prevenire ...

Mense scolastiche - le linee guida del ministero della Salute : dal menu all'igiene - : Approvate nel 2010, stabiliscono le regole per scuole, comuni e fornitori di servizi. Dalle caratteristiche nutrizionali alla preparazione degli addetti: le indicazioni toccano diversi temi

Biotestamento - Welby e Englaro : il ministero della Salute sta violando la legge : L’Associazione Luca Coscioni ha scritto una lettera al ministro della SaluteGiulia Grillo “per sollecitare risposte in tema di Biotestamento” evidenziando come il dicastero di Lungotevere Ripa “sta violando la legge, perché l’emissione dei decreti per l’istituzione di una banca dati delle Dat (dichiarazioni anticipate di trattamento) era attesa cinque mesi fa”. A firmare la lettera: Mina Welby, Carlo ...

Cozze richiamate dal ministero della Salute perché contaminate dal vibrione del colera : Le Cozze e i mitili Niedditas raccolte nel Golfo di Oristano sono state richiamate dal ministero della Salute in seguito all'isolamento del Vibrio Cholerae, potenzialmente enteropatogeno. Il provvedimento riguarda le confezioni in rete da 1 chilo datate 11 novembre 2018: "Non consumatele".Continua a leggere

Neve spray altamente infiammabile - l’allarme del ministero della Salute : Gli ultimi comunicati apparsi nella sezione “Allarmi consumatori e reazioni a notifiche di prodotti non alimentari pericolosi” del sito del ministero della Salute riguardano articoli di decorazione come le bombolette di Neve spray e i colori argento e oro. Sono ritenuti pericolosi perché altamente infiammabili.Continua a leggere

Salvini in Israele definisce terroristi Hezbollah : 'Preoccupazione e imbarazzo' al ministero della Difesa : 'Preoccupazione' e 'imbarazzo' trapelano tra i corridoi del ministero della Difesa e del comando italiano ad Unifil a seguito del post pubblicato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha ...

Furto dati dal ministero della Difesa - cosa sappiamo : ... in particolare, sui piani e progetti riguardanti l'F-35 , l'aereo militare più avanzato al mondo in fase di realizzazione in alcuni Paesi della NATO. In quelle occasioni si disse che gli attacchi ...

Conad - ritirato prodotto alimentare. Disposto richiamo dal ministero della Salute. Marca - lotto e motivi del provvedimento : Attenzione se avete fatto la spesa al Conad. Il ministero della Salute ha annunciato oggi, martedì 11 dicembre, il richiamo del dessert alla Vaniglia a marchio Conad dal mercato per il rischio di possibile presenza di allergeni con una nota pubblicata sul suo sito internet ufficiale. La decisione riguarda le confezioni da 320 grammi con scadenza il 10 febbraio 2020, realizzate nello stabilimento di via Vanzetti a Terni da Eskigel srl. Secondo ...

Di Maio : “Incontro Salvini-imprese? I fatti si fanno al mio ministero”. Il leader della Lega : “A me interessa aiutare gli italiani” : La scena, inedita, è di ieri, domenica: i rappresentanti delle imprese – una decina – che invece di entrare al ministero del Lavoro o a quello dello Sviluppo vengono ricevuti al Viminale. Lì lavora il leader della Lega Matteo Salvini che però si occupa di altro, di guidare appunto il ministero dell’Interno. Un incontro di due ore “concreto e proficuo”, com’è stato definito, un momento di disgelo tra le ...