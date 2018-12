Il Milan non sfonda a Bologna | finisce 0-0 al Dall' Ara

Bologna-Milan - Inzaghi : “siamo una squadra viva - non molliamo” : Si è conclusa la 16^ giornata del campionato di Serie A, pareggio senza grosse emozioni quello tra Bologna e Milan, ecco le parole di Inzaghi a Sky Sport: “il Milan fa paura dal campo, soprattutto Suso e Calabria ti saltano sempre. La squadra è stata brava, ci abbiamo provato. Siamo una squadra viva, che lotta. Non prendere gol contro il Milan vuol dire che la squadra c’è. Sono molto soddisfatto, complimenti ai miei ragazzi ...

Milano - appello di Sala ai senzatetto : non dormite all'aperto : Milano, askanews, - "Non dormite all'aperto perché fa troppo freddo e nei dormitori c'è ancora posto". È l'appello ai senzatetto del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha visitato la sede dell'...

Nevicata nella notte a Bologna - ma il match col Milan non è a rischio : Bologna è stata oggetto nuovamente di una fitta Nevicata nelle notte scorsa ma, secondo quanto riporta Sky Sport , il match di stasera tra i rossoblù e il Milan non è da considerarsi a rischio . Le condizioni meteo nelle prime ore della giornata erano nettamente migliori e sia le vie d'accesso allo stadio ...

Salvini sulla stretta di mano con l'ultrà condannato del Milan : "Lo rifarei - sono un ministro che non va solo in tribuna" : "sono un ministro che non va solo in tribuna. sono andato a Atene con volo low cost Ryanair coi tifosi organizzati del Milan, di cui molte brave persone, magari qualcuno con problemi in passato. L'ho fatto, lo rifarei. Perché il mio obiettivo è risolvere i problemi, se questo mi comporta qualche polemica vado avanti e tiro dritto".Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, tornando sulle polemiche sulla sua presenza alla festa ...

Rabiot al Milan?/ Calciomercato - Ds Psg : 'Non vuole rinnovare e allora non gioca'. Occhio a Roma e Juventus : Adrien Rabiot è uno dei pezzi di Calciomercato più appetibili per l'Italia con Milan, Juventus e Roma che lo seguono ormai da tempo.

La Compagnia del Cigno presentata in conferenza stampa a Milano con un speciale saluto di Mika : “Da soli non si è nessuno” : Il lunedì sera su Rai1 non sarà più crime a partire da gennaio, nessun caso da risolvere o asfissianti gialli: La Compagnia del Cigno prenderà il posto che è stato de I Bastardi di Pizzofalcone 2 e di Nero a metà, e già promette scintille. La nuova serie corale tutta italiana con Alessio Boni e con la firma di Ivan Cotroneo si prepara a sbarcare sulla rete ammiraglia e proprio oggi è stata presentata in conferenza stampa a Milano alla ...

Calciomercato Milan - non solo Higuain : Gattuso può perdere un altro titolare : Giorni abbastanza caldi per il futuro del Milan in materia di Calciomercato. Indipendentemente dal futuro di Gonzalo Higuain, c’è un altro calciatore che rischia di dover abbandonare Milanello nelle prossime settimane: si tratta di Hasan Calhanoglu, che secondo TMW potrebbe salutare la truppa guidata da Gattuso e permettere ai rossoneri di produrre una plusvalenza al netto dell’ammortamento. Il club rossonero chiede una cifra ...

BORSA MilanO recupera parità - accelera Mediaset - Asos piega Moncler nonostante upgrade : ... Gran Bretagna e Giappone in un clima preoccupato dei segnali di rallentamento dell'economia mondiale già compromessa da mesi di frizioni commerciali fra Washington e Pechino. ** Fuori dal paniere ...

Calciomercato Milan - le “vecchie” piste non muoiono mai : Leonardo lavora sotto traccia : Calciomercato Milan, Leonardo sta continuando a sondare il terreno per quanto concerne i rinforzi di gennaio, con un occhio ai conti Calciomercato Milan, il compito di Leonardo si complica sempre più. Il ds rossonero, deve sì rafforzare la rosa in vista della sessione di mercato di gennaio, ma dovrà farlo dando un’occhiata attenta ai conti dopo la sentenza Uefa sul Fair play finanziario. Per raggiungere il pareggio di bilancio nel ...

Calciomercato Milan - vicino il ritorno in attacco e non è quello di Ibrahimovic : Calciomercato Milan – Il Milan si prepara per la gara di campionato contro il Bologna, la squadra di Gattuso al lavoro per preparare la gara di campionato contro la squadra di Filippo Inzaghi. Nel frattempo la dirigenza sta lavorando intensamente sul mercato, l’intenzione è quella di rinforzare la squadra da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Si profila un ritorno importante in attacco e non si tratta di Zlatan Ibrahimovic, ...

A Milano c’è chi si batte per non perdere la casa : “Stanno riqualificando il quartiere mandando via chi ci abita da decenni”. Sono le parole di chi vive intorno a via Sarpi. E che lotta per non essere costretta dalla speculazione a trasferirsi altrove. Leggi

Salvini alla festa della Curva Sud Milan : perché non doveva andare : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , ha presenziato alla festa per i 50 anni della Curva Sud del Milan , squadra di cui è notoriamente tifoso, e davanti all'obiezione che gli ultras ...

Milan - Salvini sulla sentenza Uefa : 'L'Europa non ama l'Italia' : 'Mi sembra che in Europa esistano due pesi e due misure a tutti i livelli. L'Europa non ama l'Italia e in questo caso le squadre italiane. Mi sembra che sul Milan e le squadre italiane ci sia un'...