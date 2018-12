Il manifesto antisovranista di Papa Francesco | di M A Calabrò

Il manifesto antisovranista di Papa Francesco : Un messaggio breve, quattro cartelle. Ma molto dense. In 7 punti. Con un titolo che dice già tutto: "La buona politica è al servizio della pace".Il tradizionale discorso del Papa per la Giornata del 1 gennaio - ricorrenza istituita da Paolo VI e celebrata per la prima volta nel 1968 - cala nel concreto della vita dei popoli e delle nazioni, perché parla di politica, di politici e di scelte politiche. Con un occhio anche alle ...