Il Manchester United ha esonerato José Mourinho

: Manchester United vs PSG. Un enfrentamiento que promete. - InvictosSomos : Manchester United vs PSG. Un enfrentamiento que promete. - DiMarzio : #ManUnited-#Mourinho, è addio: il comunicato ufficiale - GoalItalia : ??+++ UFFICIALE +++ Josè Mourinho non è più l'allenatore del Manchester United -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Una stagione disastrosa Finisce dopo due stagioni e mezza l’avventura disulla panchina del. Il manager portoghese è statodai Red Devils, questo il link al comunicato ufficiale del club inglese che solleva dall’incarico l’ex di Chelsea e Real Madrid. L’avventura di Mou si conclude con tre trofei, il Community Shield 2016, la League Cup e l’Europa League 2017. L’inizio di stagione dei Red Devils è stato però disastroso, sesto posto in classifica e passaggio del turno in Champions, al secondo posto dietro la Juventus. Proprio in casa dei bianconeri, l’ultimo gesto eclatante della sua controversa storia mediatica: mano all’orecchio per rispondere a una partita di insulti da parte degli insulti bianconeri. Ora è quasi scontato che quell’immagine, diventata iconica in pochi secondi, si riveli un ...