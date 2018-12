Il grano antico che viene dall' Africa sbarca da noi quando molte certezze sono messe in

grano antico meno salutare per i celiaci di quello moderno : ... Gravidanza e celiachia: una donna celiaca può far fatica a rimanere incinta? La celiachia non è causata dallo svezzamento precoce, la scienza lo dimostra La celiachia: iniziamo a conoscerla…

Crea : il grano antico contiene più proteine dannose per i celiaci rispetto a quello moderno : ... su cui il consumatore fa fatica a distinguere la moda dalla scienza e in cui spesso, purtroppo, la disinformazione regna sovrana, a danno del portafoglio e della salute". , *, Sostanze prebiotiche ...

Agricoltura - CREA : il grano antico come quello moderno - per i celiaci non c’è differenza : È vero che i grani antichi sono meno tossici dei moderni per i celiaci? E che hanno livelli più alti di carboidrati potenzialmente prebiotici (amido resistente e fibre)? L’incremento dei casi di celiachia può essere, quindi, una conseguenza del miglioramento genetico condotto nel secolo scorso? Lo studio – Per dare risposte scientificamente valide a queste domande, un team di ricercatori del CREA Cerealicoltura e Colture industriali (sede ...